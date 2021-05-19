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Страны Евросоюза согласились впускать вакцинированных туристов, в Индии не хватает лекарств от "черного грибка", а в Малави сожгли около 20 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Главное о пандемии коронавируса в мире на сегодня.

Страны Евросоюза согласились впускать привитых одобренными вакцинами туристов, в Индии не хватает лекарств от "черного грибка", а в Малави сожгли около 20 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Главное о пандемии коронавируса в мире на сегодня.

По данным Университета Джонса Хопкинса с начала пандемии в мире заразилось около 164,3 млн человек. Пошли на поправку около 145 млн человек, 3,4 млн скончались. Полностью вакцинированы более 1,5 млрд. человек.

Европа впустит вакцинированных. Но не всех

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Представители стран Евросоюза в понедельник одобрили предложение Европейской комиссии о новых правилах въезда в страны блока для туристов из третьих стран. Строгие карантинные правила въезда в страны ЕС будут ослаблены к туристическому сезону.

Сейчас в Европу без карантина и уважительной причины разрешается въезжать только гражданам семи стран, в том числе Австралии, Израиля и Сингапура, вне зависимости от того, были ли они привиты.

К лету Европа хочет начать впускать всех туристов, привившихся одной из утвержденных Европейской комиссией вакцин. Сегодня таких вакцин четыре, это препараты BioNtech и Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

Китайская Sinovac и российский "Спутник-V" находятся в стадии оценки.

Помимо приема вакцинированных туристов, Евросоюз хочет ввести менее жесткие критерии для включения стран в список безопасных, туристов из которых тоже будут принимать относительно свободно.

Основным критерием, как говорят источники Рейтер, будет количество случаев заражения на 100 тыс. человек за 14 дней до въезда. Также в стране, претендующей на место в списке безопасных, общее количество заражений должно стабильно падать.

Окончательный список этих стран будет составлен в конце этой недели или начале следующей.

Индия не справляется с "черным грибком"

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Больницы Индии столкнулись с дефицитом противогрибкового препарата Амфорецитин B,, который используют для лечения мукормикоза - инфекции, возникновение которой связывают со стероидами, активно и успешно применяемыми при Covid-19.

Мукормикоз - это заболевание, которое вызывается разнообразными видами грибков семейства Mucorales (Мукоровые).

Эти грибки широко распространены: они встречаются в земле, растениях, в разлагающихся фруктах и овощах и навозе животных.

Обычно грибок не опасен, но для людей с ослабленным иммунитетом, к примеру больных диабетом, раком или ВИЧ/СПИДом, он может представлять смертельную угрозу, поражая слизистую оболочку носа, легкие и даже мозг.

На прошлой неделе министр здравоохранения штата Махараштра Раджеш Топ заявил, что в штате зафиксировано около 1500 случаев заражения грибком. Власти штата Гуджарат говорят о примерно 900 случаях за минувший месяц.

В штате Уттар-Прадеш владелец крупной аптеки рассказал Би-би-си, что препарат, с закупкой которого раньше не было проблем, теперь сложно достать. Около трех недель назад спрос на него резко вырос.

В индийском "Твиттере" появились сообщения, в которых близкие заразившихся просят продать им лекарство.

Франция открывает кафе и бары

Во Франции со среды возвращаются к работе кафе, бары, магазины, галереи и кинотеатры. Страна ослабляет условия карантина.

С сегодняшнего дня на террасах кафе и ресторанов по всей стране разрешается встречаться группам до шести человек. Комендантский час, введенный в декабре прошлого года, переносится с семи на девять вечера.

Количество новых случаев заражения в стране держится на уровне 13 тыс. в день. Только в начале апреля это число доходило до 40 тыс.

Корреспондент Би-би-си в Париже Люси Уильямсон сообщает, что французы рады возвращению жизни на улицы. Однако многие ограничения остаются в силе.

Барам и ресторанам нельзя сажать посетителей внутри заведения и заполнять места на улицах более чем на 50%. Кинотеатрам и другим подобным заведениям разрешат заполнять залы только на 35%.

Франция начала ослаблять карантинные ограничения третьего мая, когда гражданам разрешили покидать города без специальных документов и вновь открылись средние школы.

К концу июня правительство планирует полностью отменить ночной комендантский час.

В стране с начала пандемии вирусом заразилось 5,9 млн человек, скончалось 108 тысяч.

В Малави сожгли 20 тыс. доз AstraZeneca

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В африканской республике Малави представители властей предали пламени 19610 доз вакцины AstraZeneca с истекшим сроком, чтобы показать гражданам, что их не будут прививать просроченными препаратами.

Малави стала первой африканской страной, власти которой пошли на такой публичный шаг. Глава Минздрава Хумбидзе Чипонда позировал для фотографий, закрывая дверь печи.

ВОЗ изначально не рекомендовала уничтожать просроченные дозы вакцин, однако позже изменила позицию.

26 марта Малави получила через Африканский союз 102 тыс. доз вакцины AstraZeneca и использовала около 80% препарата, однако в середине апреля остатки пришли в негодность.

Первый секретарь по здравоохранению правительства страны Чарльз Муансамбо в беседе с Би-би-си заявил, что плюсы от уничтожения вакцин перевешивают минусы.

"Когда начали ползти слухи, что мы применяем просроченные вакцины, люди перестали ходить на прививки", - сказал доктор Муансамбо.

"Если препараты не сжигать, люди подумают, что у нас просроченные вакцины, и не придут на прививку, а потом заболеют тяжелой формой ковида", - добавил он.