Видео ⟩ В Таллинне видеокамера запечатлела шакалов
Работники Таллиннской вальдорфской школы были удивлены, когда заметили, что их фотоловушка, установленная в Музее под открытым небом, запечатлела пару шакалов, пишет Postimees.
Работники Таллиннской вальдорфской школы были удивлены, когда заметили, что их фотоловушка, установленная в Музее под открытым небом, запечатлела пару шакалов, пишет Postimees.
«Добро пожаловать в Таллинн! Так получилось, что на кадрах нашей фотоловушки Таллиннской свободной вальдорфской школы в Музее под открытым небом оказалась пара симпатичных шакалов . Это первое твердое доказательство того, что эти новички семейства псовых утверждаются в столице. Ну да, волков то здесь нет...» - написано в соцсетях.