Автохлам и мусор довели родственников до ссоры с привлечением полиции

Анти живет в Ярвамаа в тихом лесу со своей новой женой Майе. Он познакомился с ней после тяжелого развода с матерью своих детей.

У Майе также есть дети и внуки от предыдущих отношений, и именно с ними у Анти возник конфликт.

Хотя Анти никак не общается с внуками Майе, один из них своевольно отбуксировал на его участок непригодные к эксплуатации автомобили. "Я пытался поговорить с ним, чтобы он увез машину, но молодой человек отказывается", утверждает Анти, добавляя, что не может увезти машину сам, потому что на ней нет колес.

По словам Анти, ситуация плачевная и вызывает вопросы. Почему полиция приходит на помощь только тогда, когда у вас что-то ограбили, а когда к вам привозят мусор, никто вам не поможет?

«Kuuuurija» связалась с пресс-секретарем Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла, чтобы выяснить истинные причины сложившейся ситуации.

По словам Райдла, глава пайдеского полицейского участка разговаривал как с Анти, так и с человеком, который привел машину во двор, по словам которого, владелец собственности разрешил ему оставить машину у себя во дворе на основании устной договоренности. Владелец автомобиля также заявил, что у него есть договоренность с владельцем дома, что он заберет машину в конце мая.

"Насколько известно полиции, машина находится на частной территории и не мешает движению. Если у владельцев возникают разногласия, по которым не удается достигнуть договоренности, они могут обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства", - сказала Райдла.