Автохлам и мусор довели родственников до ссоры с привлечением полиции
С программой Kuuuurija связался пожилой мужчина, который жалуется, что родственники его жены самовольно хранят на его участке автомобильный хлам, а полиция ему не помогает.
С программой Kuuuurija связался пожилой мужчина, который жалуется, что родственники его жены самовольно хранят на его участке автомобильный хлам, а полиция ему не помогает.
Анти живет в Ярвамаа в тихом лесу со своей новой женой Майе. Он познакомился с ней после тяжелого развода с матерью своих детей.
У Майе также есть дети и внуки от предыдущих отношений, и именно с ними у Анти возник конфликт.
Хотя Анти никак не общается с внуками Майе, один из них своевольно отбуксировал на его участок непригодные к эксплуатации автомобили. "Я пытался поговорить с ним, чтобы он увез машину, но молодой человек отказывается", утверждает Анти, добавляя, что не может увезти машину сам, потому что на ней нет колес.
По словам Анти, ситуация плачевная и вызывает вопросы. Почему полиция приходит на помощь только тогда, когда у вас что-то ограбили, а когда к вам привозят мусор, никто вам не поможет?
«Kuuuurija» связалась с пресс-секретарем Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла, чтобы выяснить истинные причины сложившейся ситуации.
По словам Райдла, глава пайдеского полицейского участка разговаривал как с Анти, так и с человеком, который привел машину во двор, по словам которого, владелец собственности разрешил ему оставить машину у себя во дворе на основании устной договоренности. Владелец автомобиля также заявил, что у него есть договоренность с владельцем дома, что он заберет машину в конце мая.
"Насколько известно полиции, машина находится на частной территории и не мешает движению. Если у владельцев возникают разногласия, по которым не удается достигнуть договоренности, они могут обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства", - сказала Райдла.
После разговора с полицией редакция «Kuuuurija» сразу же снова связалась с Анти, но мужчина утверждает, что никаких договоренностей у него не было. Анти пообещал подождать до конца мая, и, если к тому времени чужое имущество не будет вывезено со двора, мужчина обратится в суд.