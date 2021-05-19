ФИФА бессрочно запретила замешанному в Эстонии в секс-скандале тренеру любую деятельность в футболе

Согласно дисциплинарному кодексу FIFA, запрет распространяется на любую связанную с футболом деятельность, как административную, так и спортивную, на любом уровне и в любой форме, в рамках соревнований и вне их. Запрет действует во всех странах-членах FIFA.

19 марта дисциплинарная комиссия Союза футбола Эстонии приняла решение о бессрочном запрете Жетулиу Аурелиу Фредо на деятельность в футболе.

Решение было основано на следующих пунктах дисциплинарного устава союза: 4.1 («лица обязываются следовать в своем поведении принципам лояльности, честности, спортивности и этики») и 4.3.7, который касается общих хороших норм поведения.

Дисциплинарная комиссия также выявила противоречие кодексу этики тренеров и отметила, что Фредо выступал в СМИ с вредящими репутации футбола заявлениями.

В заявлении дисциплинарной комиссии футбольного союза говорится, что в ходе расследования наряду с уже опубликованным СМИ была получена важная дополнительная информация, которая не будет обнародована для защиты конфиденциальности лиц, в том числе информация, относящаяся к периоду, который сейчас расследует прокуратура, то есть до 2019 года.

«Подчеркиваем, что производство проводилось по правилам EJL, в соответствии с которыми всем сторонам дали возможность представить свою позицию, при этом выделенный на это первоначальный срок был продлен. Разумеется, союз футбола как спортивная организация в своем расследовании рассматривает нарушения преимущественно через призму этики, совершенно другое дело — полицейское расследование, в котором проверяется следование законам», - отметила комиссия.