В этом году велопатруль скорой помощи не будет работать в июне

По словам главврача Таллиннской скорой помощи Рауля Адласа, они готовы выпустить велопатруль, как только в нем возникнет потребность. «Сейчас можно точно сказать, что в июне они не будут работать, потому что в старом городе не будет туристов, для которых эта услуга создавалась в первую очередь», - сказал Адлас BNS.

«Что касается июля и августа, то мы примем решение через три недели — в середине июня, когда будет понятнее, вернутся ли туристы в старый город Таллинна», - добавил Адлас.

В прошлом году велобригада Таллиннской скорой помощи не работала из-за пандемии коронавирусаю в 2019 году велобригада проработала 987 часов и обслужила 289 вызовов. Всего в ее работе участвовали 48 человек, велобригада проехала 8921 км.

В центре и старом городе Таллинна работала велобригада скорой помощи в составе двух человек. Велобригада была снабжена всем необходимым для решения серьезных и легких проблем со здоровьем.