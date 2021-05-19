В этом году велопатруль скорой помощи не будет работать в июне
Велобригада Таллиннской скорой помощи в этом году не планирует приступать к работе в июне.
Велобригада Таллиннской скорой помощи в этом году не планирует приступать к работе в июне.
По словам главврача Таллиннской скорой помощи Рауля Адласа, они готовы выпустить велопатруль, как только в нем возникнет потребность. «Сейчас можно точно сказать, что в июне они не будут работать, потому что в старом городе не будет туристов, для которых эта услуга создавалась в первую очередь», - сказал Адлас BNS.
«Что касается июля и августа, то мы примем решение через три недели — в середине июня, когда будет понятнее, вернутся ли туристы в старый город Таллинна», - добавил Адлас.
В прошлом году велобригада Таллиннской скорой помощи не работала из-за пандемии коронавирусаю в 2019 году велобригада проработала 987 часов и обслужила 289 вызовов. Всего в ее работе участвовали 48 человек, велобригада проехала 8921 км.
В центре и старом городе Таллинна работала велобригада скорой помощи в составе двух человек. Велобригада была снабжена всем необходимым для решения серьезных и легких проблем со здоровьем.
В 2019 году велобригада работала в период с 1 июня по 31 августа с 9 до 21 часа. Тогда же ввели в употребление электровелосипеды, которые позволяли развивать скорость до 25 км/ч. Аккумуляторы электровелосипедов заряжали с помощью солнечных батарей, расположенных на крыше Таллиннской скорой помощи.