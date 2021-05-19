Российский истребитель сопроводил над Балтикой стратегический бомбардировщик США

"Летчик российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н командования глобальных ударов ВВС США и сопроводил ее над акваторией Балтийского моря", - говорится в сообщении Западного военного округа.

"Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами воздушного пространства", - сообщили в округе.

"После разворота иностранного военного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения государственной границы РФ не допущено", - отмечается в сообщении.

Военные заявили, что американский стратегический бомбардировщик, приближавшийся к госгранице РФ, был обнаружен в среду российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря.

По данным ЗВО, для опознавания воздушной цели и недопущения госграницы в воздух поднимался истребитель Су-27 дежурных сил противовоздушной обороны Балтийского флота РФ.

Ранее в среду пресс-служба Главного штаба сил самообороны Эстонии сообщила, что стратегический бомбардировщик ВВС США в среду вечером выполнит полет на малой высоте над Эстонией.

Эстонские военные заявили, что бомбардировщик перебазируется в Эстонию из Испании с авиабазы Морони, совершив пролет над таллиннским аэродромом и авиационной базой Эмари.

"Целевая группа таких бомбардировщиков призвана продемонстрировать приверженность соединенных штатов принципу коллективной обороны НАТО, миссии являются видимой часть усиленного потенциала сдерживания США", - заявил главный штаб сил обороны Эстонии.

В Эстонии проходят учения "Весенний шторм" с участием около семи тысяч эстонских военных, а также дислоцированной в республике боевой группы НАТО, подразделений вооруженных сил США, Латвии, Польши, Италии, Франции, Дании и Великобритании. В этих маневрах задействованы сотни единиц техники.