Тесты на антиген в порту и аэропорту теперь доступны только по предварительной регистрации
С 20 мая пункты тестирования на антиген компании Confido будут принимать клиентов только по предварительной регистрации, пишет Rus.ERR.
С 20 мая пункты тестирования на антиген компании Confido будут принимать клиентов только по предварительной регистрации, пишет Rus.ERR.
Изменения в порядок экспресс-тестирования на коронавирус введены для рассредоточение людей в пунктах проведения анализов.
Помимо пунктов тестирования в терминале D Таллиннского порта, в аэропорту, в Северном порту Палдиски и в пярнуском торговом центре Port Artur, экспресс-тесты на антиген проводятся в торговом центре Lasnamäe Centrum, Nautica, Rocca al Mare в Таллинне и тартуском универмаге Lõunakeskus.
Результат тест выясняется в течение 30 минут, после чего сертификат отправляется на электронную почту клиента.