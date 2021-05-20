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  • Тесты на антитела в порту и аэропорту теперь доступны только по предварительной регистрации

Тесты на антитела в порту и аэропорту теперь доступны только по предварительной регистрации

Таллиннский аэропорт. ФОТО: Remo Tõnismäe

С 20 мая пункты тестирования на антитела компании Confido будут принимать клиентов только по предварительной регистрации, пишет Rus.ERR.

Изменения в порядок экспресс-тестирования на коронавирус введены для рассредоточение людей в пунктах проведения анализов.

Помимо пунктов тестирования в терминале D Таллиннского порта, в аэропорту, в Северном порту Палдиски и в пярнуском торговом центре Port Artur, экспресс-тесты на антитела проводятся в торговом центре Lasnamäe Centrum, Nautica, Rocca al Mare в Таллинне и тартуском универмаге Lõunakeskus.

Результат тест выясняется в течение 30 минут, после чего сертификат отправляется на электронную почту клиента.

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