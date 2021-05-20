Тесты на антитела в порту и аэропорту теперь доступны только по предварительной регистрации

Изменения в порядок экспресс-тестирования на коронавирус введены для рассредоточение людей в пунктах проведения анализов.

Помимо пунктов тестирования в терминале D Таллиннского порта, в аэропорту, в Северном порту Палдиски и в пярнуском торговом центре Port Artur, экспресс-тесты на антитела проводятся в торговом центре Lasnamäe Centrum, Nautica, Rocca al Mare в Таллинне и тартуском универмаге Lõunakeskus.