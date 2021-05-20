Суд приговорил лихулаского стрелка к 20 годам тюрьмы

В прошедших в конце апреля судебных прениях старший прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Гарди Андерсон заявила, что вина 33-летнего Микка Таррасте в тяжких преступлениях доказана и его следует приговорить к высшей мере наказания к пожизненному лишению свободы.

В прениях защитник Таррасте, адвокат Рюнно Роосмаа призвал суд все же ограничиться средней по строгости мерой наказания. По словам защитника, Таррасте следовало бы оправдать по одному из пунктов обвинения, согласно которому убийство было совершено им с целью сокрытия другого преступления.

В своем последнем слове Микк Таррасте заявил, что не пытался себя оправдать и не пытается сделать это теперь, он лишь пытался объяснить, что произошло. «В основном я признаю обвинения. Но я продолжаю настаивать на том, что ни одно из преступлений я не совершил с целью скрыть другое. Я никого не собирался убивать — и не с этой целью я подошел к пострадавшему, чтобы выстрелить в него еще раз. Почему это произошло — я анализирую до сего дня. Скорее всего я ощущал опасность для своей жизни и действовал соответственно. Я испытал еще большую угрозу и повел себя интуитивно. Но я отвечаю за свои поступки и за их последствия», - сказал Таррасте.

В своем последнем слове Таррасте обратился также к пострадавшим и к членам своей семьи, принеся искренние извинения.

На начавшемся в феврале процессе Таррасте признал свою вину и согласился со всеми гражданскими исками. В то же время, он не признал сокрытие преступлений и побег с места преступления.

Ляэнеская окружная прокуратура обвиняет Микка Таррасте в совершении убийства крайне опасным для общественности способом, а также в незаконном обращении с огнестрельными боеприпасами.

По данным стороны обвинения, Таррасте в состоянии алкогольного обвинения 6 июня 2020 года, в нарушение Закона об оружии, перевозил в своем автомобиле огнестрельное оружие. Неподалеку от заправочной станции в Лихула он совершил ДТП и попытался скрыться с места происшествия, чтобы скрыть уже совершенные им правонарушения. Последовавшего за ним мотоциклиста Таррасте обстрелял и смертельно ранил, а затем открыл огонь по двум автомобилям, в которых было в общей сложности девять человек. Мотоциклист погиб, но в автомобилях никто не пострадал.

«Мотоциклиста и ехавшие за мотоциклом автомобили Таррасте обстрелял, желая скрыть совершенные им правонарушения, а затем скрыться на своем хуторе», - пояснила прокурор Гарди Андерсон.