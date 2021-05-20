Фото ⟩ Заслуживает пожизненного: прокурор обжалует приговор лихуласкому стрелку
Пярнуский уездный суд в четверг приговорил к 20 годам тюрьмы Микка Таррасте, который прошлым летом стрелял в людей в Лихула, убил двоих и ранил четырех из них.
Пярнуский уездный суд в четверг приговорил к 20 годам тюрьмы Микка Таррасте, который прошлым летом стрелял в людей в Лихула, убил двоих и ранил четырех из них.
В прошедших в конце апреля судебных прениях старший прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Гарди Андерсон заявила, что вина 33-летнего Микка Таррасте в тяжких преступлениях доказана и его следует приговорить к высшей мере наказания к пожизненному лишению свободы.
В прениях защитник Таррасте, адвокат Рюнно Роосмаа призвал суд все же ограничиться средней по строгости мерой наказания. По словам защитника, Таррасте следовало бы оправдать по одному из пунктов обвинения, согласно которому убийство было совершено им с целью сокрытия другого преступления.
В своем последнем слове Микк Таррасте заявил, что не пытался себя оправдать и не пытается сделать это теперь, он лишь пытался объяснить, что произошло. «В основном я признаю обвинения. Но я продолжаю настаивать на том, что ни одно из преступлений я не совершил с целью скрыть другое. Я никого не собирался убивать — и не с этой целью я подошел к пострадавшему, чтобы выстрелить в него еще раз. Почему это произошло — я анализирую до сего дня. Скорее всего я ощущал опасность для своей жизни и действовал соответственно. Я испытал еще большую угрозу и повел себя интуитивно. Но я отвечаю за свои поступки и за их последствия», - сказал Таррасте.
В своем последнем слове Таррасте обратился также к пострадавшим и к членам своей семьи, принеся искренние извинения.
Прокурор Гарди Андерсон подтвердила после сегодняшнего судебного заседания, что планирует оспорить решение уездного суда в окружном суде:
«Правосудие вершит суд, но судебные процесс еще не закончен. Прокуратура оспорит назначенное наказание. Пожизненное заключение — это чрезвычайное наказание, применение которого требует чрезвычайных обстоятельств. По оценке прокуратуры, этим чрезвычайным обстоятельством послужили события, произошедшие 6 июня в Лихула. Подсудимый убил двух человек, создал угрозу для жизни минимум двум детям и полицейскому. Жизнь еще нескольких людей в прямом смысле была в опасности. Его действия не дают усомниться в том, что целью было убийство — и это в ситуации, когда единственным источником опасности был он сам. Так может поступать лишь человек, у которого нет никакого уважения к человеческому телу и душе. Поэтому, по мнению прокуратуры, лихулаский стрелок заслуживает пожизненного заключения, максимальный срок заключения не обеспечивает достаточной защиты правопорядка».
На начавшемся в феврале процессе Таррасте признал свою вину и согласился со всеми гражданскими исками. В то же время, он не признал сокрытие преступлений и побег с места преступления.
Ляэнеская окружная прокуратура обвиняет Микка Таррасте в совершении убийства крайне опасным для общественности способом, а также в незаконном обращении с огнестрельными боеприпасами.
По данным стороны обвинения, Таррасте в состоянии алкогольного обвинения 6 июня 2020 года, в нарушение Закона об оружии, перевозил в своем автомобиле огнестрельное оружие. Неподалеку от заправочной станции в Лихула он совершил ДТП и попытался скрыться с места происшествия, чтобы скрыть уже совершенные им правонарушения. Последовавшего за ним мотоциклиста Таррасте обстрелял и смертельно ранил, а затем открыл огонь по двум автомобилям, в которых было в общей сложности девять человек. Мотоциклист погиб, но в автомобилях никто не пострадал.
«Мотоциклиста и ехавшие за мотоциклом автомобили Таррасте обстрелял, желая скрыть совершенные им правонарушения, а затем скрыться на своем хуторе», - пояснила прокурор Гарди Андерсон.
Затем обвиняемый начал движение по дороге Тууди-Раудтеэ, в направлении своего хутора, где открыл огонь по встречному автомобилю «Жигули». Сидевший за рулем мужчина получил ранение, опасные для жизни получили двое детей на заднем сиденье и смертельное ранение — ехавшая в той же машина на переднем пассажирском сиденье женщина. Обвиняемый продолжал стрелять по прибывшей на место скорой помощи, остановившемуся «Жигули», приехавшим близким и полиции.
Затем он пешком прошел около четырех километров по дороге Тууди-Раудтеэ до здания железнодорожной станции Тууди. Там он открыл огонь по полицейским и задел выстрелом шлем одного из них.
«В этом уголовном деле было очень сложно определить круг пострадавших. С человеческой точки зрения, пострадали не только те, кого физически задело пулями. Ими могло задеть кого угодно, находившегося в тех местах. Выживание было делом случая. Именно это имеется в виду в обвинении под «общеопасным способом», - пояснила прокурор.
По оценке прокуратуры убийство двух человек, ранение четырех человек и подтверждение неопределенного количества людей опасности были умышленными. «Благодаря своей подготовке в плане оружия и медицины он хорошо знал, к каким последствиям приводит стрельба в людей», - сказала прокурор Андерсон.
После задержания у обвиняемого выявили опьянение, вызванное потреблением алкоголя и транквилизаторов, но, по оценке прокуратуры, опьянение не мешало ему осознавать последствия его действий.
Использованное Микком Таррасте огнестрельное оружие было зарегистрированным, в то же время, при обыске дома и на даче у обвиняемого нашли незаконно хранившиеся боеприпасы, поэтому ему было предъявлено обвинение в незаконном обращении с боеприпасами.
За незаконное обращение с оружием или боеприпасами к нему виновный может быть наказан штрафом или лишением свободы на срок до трех лет. По обвинению в убийстве признанный виновным может быть приговорен к лишению свободы на срок до 20 лет или пожизненно.