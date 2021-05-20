Фото ⟩ Заслуживает пожизненного: прокурор обжалует приговор лихуласкому стрелку

В прошедших в конце апреля судебных прениях старший прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Гарди Андерсон заявила, что вина 33-летнего Микка Таррасте в тяжких преступлениях доказана и его следует приговорить к высшей мере наказания к пожизненному лишению свободы.

В прениях защитник Таррасте, адвокат Рюнно Роосмаа призвал суд все же ограничиться средней по строгости мерой наказания. По словам защитника, Таррасте следовало бы оправдать по одному из пунктов обвинения, согласно которому убийство было совершено им с целью сокрытия другого преступления.

В своем последнем слове Микк Таррасте заявил, что не пытался себя оправдать и не пытается сделать это теперь, он лишь пытался объяснить, что произошло. «В основном я признаю обвинения. Но я продолжаю настаивать на том, что ни одно из преступлений я не совершил с целью скрыть другое. Я никого не собирался убивать — и не с этой целью я подошел к пострадавшему, чтобы выстрелить в него еще раз. Почему это произошло — я анализирую до сего дня. Скорее всего я ощущал опасность для своей жизни и действовал соответственно. Я испытал еще большую угрозу и повел себя интуитивно. Но я отвечаю за свои поступки и за их последствия», - сказал Таррасте.

В своем последнем слове Таррасте обратился также к пострадавшим и к членам своей семьи, принеся искренние извинения.

Прокурор Гарди Андерсон подтвердила после сегодняшнего судебного заседания, что планирует оспорить решение уездного суда в окружном суде: «Правосудие вершит суд, но судебные процесс еще не закончен. Прокуратура оспорит назначенное наказание. Пожизненное заключение — это чрезвычайное наказание, применение которого требует чрезвычайных обстоятельств. По оценке прокуратуры, этим чрезвычайным обстоятельством послужили события, произошедшие 6 июня в Лихула. Подсудимый убил двух человек, создал угрозу для жизни минимум двум детям и полицейскому. Жизнь еще нескольких людей в прямом смысле была в опасности. Его действия не дают усомниться в том, что целью было убийство — и это в ситуации, когда единственным источником опасности был он сам. Так может поступать лишь человек, у которого нет никакого уважения к человеческому телу и душе. Поэтому, по мнению прокуратуры, лихулаский стрелок заслуживает пожизненного заключения, максимальный срок заключения не обеспечивает достаточной защиты правопорядка».

На начавшемся в феврале процессе Таррасте признал свою вину и согласился со всеми гражданскими исками. В то же время, он не признал сокрытие преступлений и побег с места преступления.

Ляэнеская окружная прокуратура обвиняет Микка Таррасте в совершении убийства крайне опасным для общественности способом, а также в незаконном обращении с огнестрельными боеприпасами.