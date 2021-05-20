Противники движения велосипедистов по полосам общественного транспорта начали собирать подписи
Профсоюз железнодорожников Эстонии выступает против того, чтобы разрешать движение велосипедистов по полосам общественного транспорта, пишет Rus.ERR.
Профсоюз железнодорожников Эстонии выступает против того, чтобы разрешать движение велосипедистов по полосам общественного транспорта, пишет Rus.ERR.
По оценке организации, это представляет серьезный риск для всех участников дорожного движения.
Профсоюз начал сбор подписей в поддержку своей инициативы на сайте petitsioon.ee.
По словам председателя профсоюза железнодорожников Олега Чубарова, комфорт не перевешивает серьезных рисков для велосипедистов, водителей и пассажиров общественного транспорта.
Чубаров считает, что идея сделать полосы общественного транспорта доступными для велосипедистов и водителей мопедов была продиктована предвыборными амбициями, а не соображениями безопасности.