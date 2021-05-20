Противники движения велосипедистов по полосам общественного транспорта начали собирать подписи

По оценке организации, это представляет серьезный риск для всех участников дорожного движения.

Профсоюз начал сбор подписей в поддержку своей инициативы на сайте petitsioon.ee.

По словам председателя профсоюза железнодорожников Олега Чубарова, комфорт не перевешивает серьезных рисков для велосипедистов, водителей и пассажиров общественного транспорта.