Президентские выборы: «Нас не смогут сплотить ни Марина Кальюранд, ни Томми Кэш»
- Президент должен работать как раб на галерах, т.е. как Путин
- Кылварт на своем месте, не надо его никуда двигать, а Кальюлайд - не президент
- Ратас - молодой Брежнев, и скандал не сильно на него повлиял
- Шансы Кальюлайд велики, но она не наш президент
Недавний скандал с Юри Ратасом, который предположительно может стать одним из кандидатов в президенты, заставил вспомнить о том, что вот-вот начнется предвыборная гонка. Rus.Postimees решил узнать: кого жители Таллинна и Нарвы, а также лидеры общественного мнения видят на этом посту, повлиял ли скандал вокруг Ратаса на их отношение к потенциальному кандидату в президенты и каким вообще должен быть лидер, представляющий страну.