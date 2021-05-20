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  • Президентские выборы: «Нас не смогут сплотить ни Марина Кальюранд, ни Томми Кэш»
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Президентские выборы: «Нас не смогут сплотить ни Марина Кальюранд, ни Томми Кэш»

  • Президент должен работать как раб на галерах, т.е. как Путин
  • Кылварт на своем месте, не надо его никуда двигать, а Кальюлайд - не президент
  • Ратас - молодой Брежнев, и скандал не сильно на него повлиял
  • Шансы Кальюлайд велики, но она не наш президент

Недавний скандал с Юри Ратасом, который предположительно может стать одним из кандидатов в президенты, заставил вспомнить о том, что вот-вот начнется предвыборная гонка. Rus.Postimees решил узнать: кого жители Таллинна и Нарвы, а также лидеры общественного мнения видят на этом посту, повлиял ли скандал вокруг Ратаса на их отношение к потенциальному кандидату в президенты и каким вообще должен быть лидер, представляющий страну.

«Достойных кандидатов в президенты сейчас нет. Если бы они что-то свое придумали, было бы интересно. А они стараются копировать мировых лидеров, таких как Путин и Трамп, – считает Дмитрий. – Президент должен быть лидером, чтобы на него равнялись. И как правило, президент остается без семьи, как Путин, например. Он работает как раб на галерах. Вот если бы у нас был такой президент, Эстония была бы мировым лидером».

По мнению Сергея, Юри Ратас является достойным кандидатом в президенты: «Так как у него пошло все вверх, сразу же накопали кучу негатива. Сделано это не просто так, а именно специально».

Наталья считает, что президентом обязательно должен быть эстонец. Между Керсти Кальюлайд и Юри Ратасом Наталья однозначно выбирает Ратаса: «Я думаю, что у каждого из кандидатов найдутся такие же причины для скандалов. Мое отношение к Ратасу не поменялось, потому что он молодой, здоровый, сильный, красивый и то, что ему свойственно — это не самое страшное».

Николаю нынешний президент очень нравится, но и Ратаса мужчина видит в качестве президента: «Хочется, чтобы больше думали о людях. Уже надоело смотреть этот кошмар, который творится во всем мире. Чтобы был предан стране и народу».

«Достойных я не вижу вовсе, разве что Ратас. Возможно, Кылварт, но он все-таки на своем месте, его не стоит никуда двигать», – говорит Александр. Между Керсти Кальюлайд и Юри Ратасом мужчина выбирает Ратаса: «Керсти - не президент. Мы такое проходили уже».

Сергей убежден, что сейчас все будут работать ради личной выгоды, поэтому достойных кандидатов нет: «Нет смысла кого-то другого сажать. Любой политик будет себе все в карман класть».

«Президент должен быть смелым новатором, иметь свое мнение и некий политический вес. Следовать мировым тенденциям: если молодежь играет в Minecraft или Fortnine, то можно с ними поиграть, – считает Виктор. – Проблема в том, что у многих людей, когда они находятся у власти, начинается денежная лихорадка. У них, как у Скруджа МакДака, значки евро в глазах. Поэтому, человек должен быть заинтересован именно в развитии государства, а не в развитии себя и своего финансового положения».

«От нас, русских, наверное, мало зависит»

Мнения нарвитян относительно кандидатуры на президентский пост разошлись. Александра вообще не знает ни одного возможного кандидата на пост президента, хотя в последнее время в прессе в этом контексте чаще упоминали Юри Ратаса и Керсти Кальюлайд.

Александра и Мария считают, что женщина-президент - это хорошо. ФОТО: Николай Андреев

«Не знаю эстонских политиков совсем. Но ведь президент у нас - просто символ. Так что, какая разница, кого назначат? - рассуждает Александра. - Но то, что наш нынешний президент - женщина, это хорошо».

«Я ничего не могу сказать. Хотелось бы, чтобы с новым президентом стало лучше. А женщина-президент - это неплохо, - согласилась с ней Мария. - Даже лучше, чем президент-мужчина».

«Юлле Мадизе (канцлер права) или Эйнар Вайгла (член EKRE, подполковник в отставке) должны быть», - назвал своих кандидатов нарвитянин, который решил не называть своего имени. С кандидатурами Керсти Кальюлайд и Юри Ратаса мужчина категорически несогласен: «Они никуда не годятся. Они толерантны к ЛГБТ, дают денег их НКО. Они повышают себе зарплаты, а оркестр Сил обороны - сокращают. Надо нормальных людей».

Людмила считает, что президент Эстонии должен быть хорошим дипломатом. ФОТО: Николай Андреев

«Вопрос, конечно, интересный, но в Эстонии от нас, русских, наверное, мало зависит, кто будет президентом, - считает Людмила. - Хотя мы эстонские граждане, и имеем право голоса. Мы хотим, чтобы президент был доброжелательный и занимался международной дипломатией. Чтобы не было в мире войн, и чтобы мы тоже жили рядом с соседом, а не с агрессором». Ни нынешнего президента, ни бывшего премьера нарвитянка не считает подходящими на должность главы государства.

Супруги Вера и Евгений по-разному относятся к Юри Ратасу как возможному следующему президенту. ФОТО: Николай Андреев

«Нужно, чтобы руководитель был честный и порядочный. И чтобы он мог быть руководителем, то есть умел командовать», - считает пенсионерка Вера.

Но в Эстонии у президента ведь нет возможности командовать?

«Он вдохновляет на то, что надо сделать. А фракции в парламенте уже решают, что надо делать, а что не надо. Но всё-таки президент - глава государства», - говорит женщина. У Юри Ратаса она таких способностей не видит.

«Все хотят, чтобы был президент, как говорится, хорошим руководителем, - говорит ее супруг Евгений. - Но вопрос еще, какие партии его поддержат, чтобы была поддержка. Если, например, говорить о Ратасе, то для меня он был бы лучше, чем нынешний президент».

В то, что Юри Ратас действительно тратил не по делу много казенных денег в своих поездках по Эстонии, Евгений не верит. «Да, писали про это. Но я думаю, что это поклеп националистов, наверное из партии EKRE, которую убрали из правительства. Их председатель раньше и на Нарву тоже поклеп делал, - добавляет мужчина. - Так что я, например, за Ратаса».

Ратасу не стоит бросать партию

Эксперты и общественные деятели тоже поделились с Rus.Postimees своими предположениями.

Пеэтер Тайм ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

По мнению политолога Пеэтера Тайма, институт президентства в Эстонии следует упразднить. На вопрос о том, кто мог бы сплотить нашу страну, Тайм ответил, что такого человека не существует. «Если бы в Эстонии появился кто-то, кто сплотил бы нашу страну, то Эстония не была бы больше демократической страной. В демократической стране не бывает политиков (в случае нашего президента — чиновника), который нравится всем. Сплотить в качестве президента не сможет всех нас ни Марина Кальюранд, ни Томми Кэш, ни Аркадий Попов, ни Иво Линна», — сказал политолог.

«Кандидатуру Ратаса я оцениваю очень низко, поскольку он является председателем политической партии, которая имеет два уголовных наказания и находится под подозрением в совершении очередного преступления. К кандидатуре Кальюлайд я отношусь со скептицизмом, поскольку пять лет назад она стала альтернативой после глубокого политического и конституционного кризиса в связи с неудачными попытками назначения президента в ходе нормальной предусмотренной законодательством процедуры», — отметил Тайм.

По его словам, ситуация на данный момент позволяет ему как аналитику предполагать, что парламентские партии постараются найти так называемую новую фигуру, тоже компромиссную, не аффилированную ни с одной политической партией. «Полностью уверен я в одном — парламентские партии сделают все от них зависящее, чтобы назначить президента в парламенте, как говорится, с первого захода», — заключил он.

Ильдар Низаметдинов. ФОТО: Из архива Радио 4

Политический обозреватель и журналист «Актуальной камеры» Ильдар Низаметдинов сказал, что наверняка есть фигура, которая могла бы сплотить жителей Эстонии, но имя называть не стал: «Как бы хороши эти кандидаты ни были с нашей точки зрения или даже с точки зрения многих, все равно это решение будут выносить партии и решать, кто для них приемлем».

По словам Низаметдинова, шансы у Ратаса прекрасные, другой вопрос, насколько уместно ему баллотироваться в президенты. «Не думаю, что последний скандал уменьшил его шансы, думаю, что даже многие журналисты склонны довольно снисходительно смотреть на эти разоблачения, как на мелкие шалости в пределах бюджета. Более серьезная проблема для Ратаса в том, что он возглавляет партию, которая получила коррупционное подозрение и в этом смысле, мне кажется, стоило бы воздержаться, но это моя точка зрения. К тому же у Ратаса есть очень серьезный аргумент против того, чтобы баллотироваться — непонятно, на кого он тогда оставит партию. Михаилу Кылварту не суждено быть председателем Центристской партии, Танель Кийк слишком молод, Яак Ааб в чем-то наверняка хорош, но, может быть, недостаточно харизматичен. В Центристской партии такая ситуация, что Ратасу было бы лучше не бросать свою родную партию, если он действительно заботится о ее судьбе», — сказал он.

По мнению Низаметдинова, более вероятным кандидатом остается действующий президент. «Да у нее были трения и обиды с центристами в прошлом правительстве, но я думаю, что центристы в состоянии забыть эти обиды, и в общем это было бы Соломоново решение. Пока мне кажется, что наибольшие шансы у Керсти Кальюлайд на переизбрание», — заключил эксперт.

Молодой Брежнев от Центристской партии

Дмитрий Рыбаков. ФОТО: MTÜ EESTI KODANIKUMEEDIA KOOL

По словам учителя истории и обществоведения Кесклиннаской русской гимназии Дмитрия Рыбакова, понятно желание большой части нашего общества видеть на посту президента человека попроще: именно этот образ удачно эксплуатирует Юри Ратас, и, отчасти, Марина Кальюранд, которые оба по данным разных опросов имеют серьезную поддержку. «Однако президента в нашей парламентской республике выбирает все же Рийгикогу, и оттого более важным фактором становится наличие соответствующего межпартийного консенсуса. Напомню, что для выдвижения кандидатуры в парламенте необходим как минимум 21 депутатский голос.

Ясно, что ведущая политическая сила — Партия реформ, скорее всего не будет выдвигать своего кандидата. Это обусловлено не только уроками 2016 года, но и общим прагматизмом реформистов — в устах их ведущих функционеров не раз звучала мысль о второстепенности этого поста с точки зрения принятия реальных решений в нашей стране. Кроме того, не раз подчеркивалось, что при формировании нынешней коалиции, конкретная кандидатура на пост главы государства тоже не оговаривалась», — сказал Рыбаков.

Он также отметил, что явной идиосинкразии по поводу Ратаса в Рийгикогу, по всей видимости, не испытывают. По мнению преподавателя, тут камнем преткновения могут стать завышенные амбиции самих центристов получить одновременно три из четырех самых важных постов в Эстонии (президент республики, спикер Рийгикогу и член Еврокомиссии), а это может вызвать определенные вопросы в контексте проблем, которые Ратасу не удалось решить в течение пятилетнего руководства политической структурой.

«Чтобы стать достойным кандидатом, Ратасу предстоит пойти на известное отмежевание от собственной партии. Есть ощущение, что это не станет трудным шагом. Гораздо более серьезный вызов для него — собственная и давно укоренившаяся установка — стремление нравиться всем. Увы, такой подход говорит не только о попытке сплотить общество, он может свидетельствовать и о равнодушии, отсутствии явно выраженных ценностей, конкретики в видении будущего страны. Многие сравнивают Юри Ратаса с молодым Брежневым или Рюйтелем. Хотим ли мы такого президента? Не знаю... На Рюйтеле, по крайней мере, костюм хорошо сидел и брюки были тщательно выглажены», — заключил Рыбаков.

Тот, кто не будет делить на эстонцев и русских

Алексей Евграфов. ФОТО: илья смирнов / PÕHJARANNIK

По словам бывшего мэра Нарвы Алексея Евграфова, то, что делала на своем посту Керсти Кальюлайд — большой труд и большая работа, но в то же время он отметил, что не увидел у нее желания разобраться в сути реальных проблем и вопросов. Он отметил, что хотел видеть президентом человека, который реально хотел понять суть проблем регионов и различных городов, а не просто того, кто приезжает с заранее подготовленным текстом и пытается проповедовать свою идею. «Не знаю, кто мог бы быть этот человек, но однозначно хочется, чтобы он относился к людям, которые проживают в Эстонии, как к эстоноземельцам, чтобы он не делил людей на эстонцев, русских, белорусов, украинцев или кого-то еще. Это человек, который должен проповедовать и привносить в широкие массы идеи единства и взаимоуважения, человек, который мог бы показывать, что хватит искусственно разделять общество», — сказал он.

Комментируя возможную кандидатуру Ратаса, Евграфов сказал, что он человек, который на это должности мог бы устроить многих. «Юри, безусловно имеет опыт в дипломатии, Юри, безусловно, умеет быть нейтральным, в плане удобства для большого количества людей, наверное, его кандидатура подойдет, но я не могу ответить однозначно, что лично мне нравится этот кандидат. Мне кажется, Юри не всегда был готов принимать решения, которые основывались бы на анализе ситуации в каком-то городе или процессе», — сказал Евграфов.

Он заключил, что хотел бы видеть президентом человека, который любит свою страну и одинаково относится ко всем ее жителям. «Также я хотел бы, чтобы этот человек был максимально толерантен и заинтересован в том, чтобы Эстония развивалась не только в угоду интересам других стран, но прежде всего исходя из интересов своих жителей. Прежде всего я, безусловно, имею в виду ситуацию, которая сейчас сложилась в Ида-Вирумаа с энергетикой, с рабочими местами, когда сначала пытаются под влиянием других стран все это дело прикрыть, и потом начинаем думать, а как же люди будут существовать. Все должно быть наоборот, мы должны больше защищать свою страну. У нас есть прекрасные примеры других европейских стран, которые не пошли на этом поводу. Этот человек должен думать о том, чтобы проживающие в Эстонии люди получали максимально много возможностей жить на хорошем уровне», — сказал Евграфов.

Андрей Зайцев. ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Лидер профсоюза энергетиков Андрей Зайцев затруднился ответить на вопрос, кто мог бы сплотить Эстонию в качестве президента. Он отметил, что, скорее всего, на этом посту окажется Юри Ратас или останется Керсти Кальюлайд. «Хотя мне бы не хотелось, чтобы нынешний президент продлевала свой срок», — сказал Зайцев.

«Если говорить о том, чтобы сплотить всех эстоноземельцев... Я не люблю, когда говорят — эстонцы и русские. Те, кто здесь проживает, родился, живет, растет, платит налоги — мы все являемся эстоноземельцами, независимо от национальности и языка, но наблюдая за сегодняшней картиной, становится ясно, что никакого движения к сплочению не происходит, а с каждым разом все хуже и хуже, то есть, наоборот, происходит разобщение людей, проживающих в Эстонии», — отметил он.

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