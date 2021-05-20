Президентские выборы: «Нас не смогут сплотить ни Марина Кальюранд, ни Томми Кэш»

Он также отметил, что явной идиосинкразии по поводу Ратаса в Рийгикогу, по всей видимости, не испытывают. По мнению преподавателя, тут камнем преткновения могут стать завышенные амбиции самих центристов получить одновременно три из четырех самых важных постов в Эстонии (президент республики, спикер Рийгикогу и член Еврокомиссии), а это может вызвать определенные вопросы в контексте проблем, которые Ратасу не удалось решить в течение пятилетнего руководства политической структурой.

«Чтобы стать достойным кандидатом, Ратасу предстоит пойти на известное отмежевание от собственной партии. Есть ощущение, что это не станет трудным шагом. Гораздо более серьезный вызов для него — собственная и давно укоренившаяся установка — стремление нравиться всем. Увы, такой подход говорит не только о попытке сплотить общество, он может свидетельствовать и о равнодушии, отсутствии явно выраженных ценностей, конкретики в видении будущего страны. Многие сравнивают Юри Ратаса с молодым Брежневым или Рюйтелем. Хотим ли мы такого президента? Не знаю... На Рюйтеле, по крайней мере, костюм хорошо сидел и брюки были тщательно выглажены», — заключил Рыбаков.

Тот, кто не будет делить на эстонцев и русских

Алексей Евграфов. ФОТО: илья смирнов / PÕHJARANNIK

По словам бывшего мэра Нарвы Алексея Евграфова, то, что делала на своем посту Керсти Кальюлайд — большой труд и большая работа, но в то же время он отметил, что не увидел у нее желания разобраться в сути реальных проблем и вопросов. Он отметил, что хотел видеть президентом человека, который реально хотел понять суть проблем регионов и различных городов, а не просто того, кто приезжает с заранее подготовленным текстом и пытается проповедовать свою идею. «Не знаю, кто мог бы быть этот человек, но однозначно хочется, чтобы он относился к людям, которые проживают в Эстонии, как к эстоноземельцам, чтобы он не делил людей на эстонцев, русских, белорусов, украинцев или кого-то еще. Это человек, который должен проповедовать и привносить в широкие массы идеи единства и взаимоуважения, человек, который мог бы показывать, что хватит искусственно разделять общество», — сказал он.

Комментируя возможную кандидатуру Ратаса, Евграфов сказал, что он человек, который на это должности мог бы устроить многих. «Юри, безусловно имеет опыт в дипломатии, Юри, безусловно, умеет быть нейтральным, в плане удобства для большого количества людей, наверное, его кандидатура подойдет, но я не могу ответить однозначно, что лично мне нравится этот кандидат. Мне кажется, Юри не всегда был готов принимать решения, которые основывались бы на анализе ситуации в каком-то городе или процессе», — сказал Евграфов.

Он заключил, что хотел бы видеть президентом человека, который любит свою страну и одинаково относится ко всем ее жителям. «Также я хотел бы, чтобы этот человек был максимально толерантен и заинтересован в том, чтобы Эстония развивалась не только в угоду интересам других стран, но прежде всего исходя из интересов своих жителей. Прежде всего я, безусловно, имею в виду ситуацию, которая сейчас сложилась в Ида-Вирумаа с энергетикой, с рабочими местами, когда сначала пытаются под влиянием других стран все это дело прикрыть, и потом начинаем думать, а как же люди будут существовать. Все должно быть наоборот, мы должны больше защищать свою страну. У нас есть прекрасные примеры других европейских стран, которые не пошли на этом поводу. Этот человек должен думать о том, чтобы проживающие в Эстонии люди получали максимально много возможностей жить на хорошем уровне», — сказал Евграфов.

Андрей Зайцев. ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Лидер профсоюза энергетиков Андрей Зайцев затруднился ответить на вопрос, кто мог бы сплотить Эстонию в качестве президента. Он отметил, что, скорее всего, на этом посту окажется Юри Ратас или останется Керсти Кальюлайд. «Хотя мне бы не хотелось, чтобы нынешний президент продлевала свой срок», — сказал Зайцев.