Коронавирус диагностирован у 328 жителей Эстонии

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 110 человек. В Харьюмаа 88 новых случаев приходится на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 84, в Пярнумаа — 32, в Тартумаа — 28, в Ляэне-Вирумаа — 19, в Вильяндимаа — 11, в Вырумаа — шесть, в Йыгевамаа — пять, в Ярва- и Валгмаа — по четыре, в Пыльвамаа — три, в Ляэнемаа — два, в Рапламаа и на Сааремаа — по одному новому случаю. На Хийумаа новых случаев заражения не выявлено. В случае 18 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 288,6 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 6% от общего количества сделанных тестов.

За сутки в больницах открыли 12 новых историй COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 197 пациентов. Средний возраст госпитализированных — 67 лет.

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С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии против COVID-19 привиты 418 305 человек, курс вакцинации завершен у 187 980 человек

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 418 305 человек, из которых у 187 980 человек курс вакцинации завершен. За сутки было введено 8995 доз. В общей сложности было введено 594 164 дозы вакцины.

С 17 мая запись на вакцинацию против COVID-19 открыта для всех желающих в возрасте от 16 лет. Новые свободные места для прохождения вакцинации будут добавляться в электронную регистратуру по мере поступления вакцины.

Организаторы вакцинации просят население запастись терпением: поначалу количество свободных мест будет меньше количества желающих, однако в последующие несколько недель поставки вакцины увеличатся, и в течение мая — июня сделать первую прививку смогут все желающие.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 7943 943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).

Установите приложение HOIA

Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 276 416 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 6791 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 81.