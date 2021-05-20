Что стоит за рекордными апрельскими показателями рынка недвижимости

В апреле на рынке недвижимости было совершено почти на 2 900 сделок купли-продажи больше, чем год назад, а по сравнению с предыдущим месяцем количество сделок было на 5 процентов больше.

В апреле 2021 года было совершено 1949 сделок с земельными участками, что на 117% больше, чем год назад, с застроенными участками - 1037 сделок, или почти на 90% больше, и 2387 сделок были заключены с квартирной собственностью, проданной в качестве жилья, что почти на 100% больше, чем в это же время год назад.

Тем не менее, эти экстраординарные цифры необходимо рассматривать в контексте, учитывая, что в это же время год назад было объявлено чрезвычайное положение, в результате чего объем сделок значительно снизился, и это также объясняет, по крайней мере частично, рост в апреле этого года.

С другой стороны, активность на рынке недвижимости в апреле этого года является рекордно высокой, поскольку за месяц до этого количество сделок таким высоким не было.

ФОТО: Земельный департамент.

Рынок недвижимости традиционно был наиболее активным в Харьюмаа, где в апреле было совершено около 41% всех сделок. Затем последовали Тартуский, Пярнуский и Ида-Вируский уезды. Доля других уездов составила менее 5%.

В столице совершено 1023 сделки с квартирами, что более чем в два раза больше, чем в апреле прошлого года. В то же время продажи новых квартир составили 16% от всех сделок с квартирами, проданными в Таллинне. В Тарту было совершено 219 сделок с квартирами, в Пярну - 105, общее количество сделок в обоих городах увеличилось вдвое по сравнению с апрелем прошлого года.