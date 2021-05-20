Чт, 20.05.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Интервью ⟩ Глава банка Coop: на руках у людей скопилось огромное количество денег

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki sõnul tunnetavad nad teravalt, et nende jalajälg Eesti majandusruumis üha suureneb. ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees/

По словам главы банка Coop Маргуса Ринка, за время коронакризиса значительно выросли вклады как частных, так и корпоративных клиентов, пишет Postimees. «Если говорить о том, что изменилось по сравнению с ситуацией годичной давности, мы видим, что у клиентов много денег. Вклады частных клиентов выросли за год на 16 процентов, у бизнес-клиентов даже больше», - сказал Ринк в эфире программы радио Kuku «Majandusruum» ("Экономическое пространство").

Для подписчиков Для подписчиков

"Год назад основным вызовом для Coop Pank было желание клиентов получить ссуду, но мы думали, где нам взять вклады. Приходило больше клиентов, но не в том темпе, в котором уходили ссуды. Сейчас ситуация обратная", - говорит Ринк.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back