Интервью ⟩ Глава банка Coop: на руках у людей скопилось огромное количество денег

По словам главы банка Coop Маргуса Ринка, за время коронакризиса значительно выросли вклады как частных, так и корпоративных клиентов, пишет Postimees. «Если говорить о том, что изменилось по сравнению с ситуацией годичной давности, мы видим, что у клиентов много денег. Вклады частных клиентов выросли за год на 16 процентов, у бизнес-клиентов даже больше», - сказал Ринк в эфире программы радио Kuku «Majandusruum» ("Экономическое пространство").