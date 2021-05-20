Историческая недвижимость: в продажу поступил дом, расположенный в необычном месте

Дом, построенный 170 лет назад, расположен под историческим виадуком в английском городке Нерсборо. Виадук высотой 24,53 метра был построен в 1848 году, чтобы заменить обрушившийся на том же месте мост. Новый виадук был построен в 1851 году Томасом Грейнджером – одним из известнейших шотландских инженеров, построившим десятки различных мостов, железных дорог и других сооружений.

Виадук Нерсборо в 1921 году. ФОТО: F. Frith Collection / akg-images/F. Frith Collection / akg-images/Scanpix

На протяжении всей истории существования моста между Нерсборо и Харрогейт его то хвалили, то ругали. По данным Daily Mail, историки даже назвали его самым большим позором Британских железнодорожных дорог.

Однако выставленная на продажу находящаяся под виадуком недвижимость представляет собой чудесный симбиоз нового и старого. Из окон дома с гостиной, тремя спальнями и ванной открывается очаровательный вид на реку Нидд и виадук Нерсборо. Дом площадью 159,7 м2 с интересной историей продается за 806 658 евро, или 695 000 фунтов стерлингов.