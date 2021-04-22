Картина дня: приговор лихуласкому стрелку, уголовное дело в отношении дипломата и расширение фракции EKRE в Нарве

Только в прошлом году в Эстонии были зарегистрированы почти 600 преступлений сексуального характера, 152 из них — изнасилования. Не в каждом случае можно до конца выяснить все обстоятельства, поскольку изнасилования сложно расследовать и доказывать: часто у потерпевшей нет никаких повреждений, которые указывали бы на преступление. Как это было с Трийн и Катрин. Читать далее...

Коронавирус диагностирован у 328 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6389 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 328, то есть 5,1% от общего количества. Читать далее...

Раньше в ТЦ собирались подростки, теперь же это места сбора антимасочников

В минувший вторник в торговом центре Ülemiste можно было наблюдать странное зрелище: если раньше подростки проводили время на скамейках торговых центров, то теперь это делают антимасочники. Читать далее...

Что стоит за рекордными апрельскими показателями рынка недвижимости

По данным Земельного департамента, в апреле 2021 года на рынке недвижимости было совершено почти 5700 сделок купли-продажи - более чем в два раза больше, чем в апреле прошлого года. Читать далее...

Госсуд не стал рассматривать дело Айвара Мяэ

В четверг Госсуд не стал рассматривать кассационную жалобу, поданную департаментом полиции и погранохраны в связи с решением прекратить производство по делу о проступке, связанному с экс-руководителем национальной оперы «Эстония» Айваром Мяэ. Читать далее...

Доходы Керсти Кальюлайд сократились за год в два раза до 94 000 евро

В 2020 году общий доход президента Эстонии Керсти Кальюлайд составил 93 743 евро, что более чем в два раза меньше по сравнению с предыдущим годом, когда суммарный доход главы государства составил 192 993 евро. Читать далее...

Глава банка Coop: на руках у людей скопилось огромное количество денег

По словам главы банка Coop Маргуса Ринка, за время коронакризиса значительно выросли вклады как частных, так и корпоративных клиентов. Читать далее...

Президент наградила победителей хакатона в Нарве: первый приз - за интерактивную карту для домашних животных

На минувших выходных в Нарве прошел хакатон Garage48, на котором участники в течение 48 часов разрабатывали решения для развития города. Самым продуманным жюри посчитало решение команды Petsy, которая придумала, как сделать город более дружелюбным для собак, других домашних животных и их хозяев. В четверг шесть лучших команд хакатона получили поздравления и грамоты из рук президента Керсти Кальюлайд. Читать далее...

Освобождение вакцинированных от карантина и самоизоляции по возвращению из поездки будет продлено до года

Правительство приняло принципиальное решение продлить действующие правила карантина до 31 декабря 2021 года. Новых правил прохождения карантина устанавливать не планируется, однако для вакцинированных от коронавируса освобождение от карантина в случае близкого контакта с заболевшим будет продлено с полугода до года. С полугода до года продлится также освобождение от самоизоляции при пересечении границы. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО 〉 Тяжелое ДТП в центре Таллинна: опрокинувшийся на бок фургон вылетел на тротуар, двое пострадали

В 17.50 в Центр тревоги сообщили, что около торгового центра Stockmann в Таллинне произошла авария, в ходе которой столкнулись две машины, одна из которых опрокинулась на бок. Читать далее...

Около Selver столкнулись четыре машины: двух человек увезли на скорой

В 17.55 в Центр тревоги сообщили, что около Peetri Selver столкнулись четыре машины. Двоих увезли в больницу. Читать далее...

Эстония находится на девятом месте по заболеваемости Covid-19 в Европе