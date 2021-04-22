Картина дня: приговор лихуласкому стрелку, уголовное дело в отношении дипломата и расширение фракции EKRE в Нарве
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 20 мая.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 20 мая.
Пярнуский уездный суд в четверг приговорил к 20 годам тюрьмы Микка Таррасте, который прошлым летом стрелял в людей в Лихула, убил двоих и ранил четырех из них. Читать далее...
Сирет и Рандо Кескюла, которые 6 июня прошлого года из-за автоматной очереди Микка Таррасте потеряли любимого члена семьи, мать Сирет по имени Юлле, и дети которых были ранены, планируют отправить президенту Эстонской Республики письмо с фотографией, на которой они запечатлели своих сыновей в больнице сразу же после произошедшего. Читать далее...
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отозвала посла Эстонии во Франции Клайда Кулля. Читать далее...
К чему может привести флирт местных политиков с партией EKRE? Насколько они свободны в своих решениях и действиях? На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире депутат Нарвского горсобрания Лариса Оленина, которая проснулась известной на всю страну после того, как объявила о вступлении во фракцию EKRE. Читать далее...
Недавний скандал с Юри Ратасом, который предположительно может стать одним из кандидатов в президенты, заставил вспомнить о том, что вот-вот начнется предвыборная гонка. Rus.Postimees решил узнать: кого жители Таллинна и Нарвы, а также лидеры общественного мнения видят на этом посту, повлиял ли скандал вокруг Ратаса на их отношение к потенциальному кандидату в президенты и каким вообще должен быть лидер, представляющий страну. Читать далее...
В распоряжении Virumaa Teataja оказалось присланное читателем видео, на котором запечатлен финал конфликтной ситуации между солдатами союзников и местными жителями, произошедшей в Тапа 15 мая. Запечатленные на видео мужчины в военной форме и ярких жилетках, очевидно, являются британскими военными полицейскими. Читать далее...
Многие школьники до последнего надеялись, что конец учебного года они проведут, учась дома, ведь по возвращению в школу их ждало внушающее количество итоговых работ. Однако молодые люди и их родители утверждают, что это далеко не единственная причина их недовольства. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, министр юстиции Марис Лаури и министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс. Читать далее...
Только в прошлом году в Эстонии были зарегистрированы почти 600 преступлений сексуального характера, 152 из них — изнасилования. Не в каждом случае можно до конца выяснить все обстоятельства, поскольку изнасилования сложно расследовать и доказывать: часто у потерпевшей нет никаких повреждений, которые указывали бы на преступление. Как это было с Трийн и Катрин. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6389 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 328, то есть 5,1% от общего количества. Читать далее...
В минувший вторник в торговом центре Ülemiste можно было наблюдать странное зрелище: если раньше подростки проводили время на скамейках торговых центров, то теперь это делают антимасочники. Читать далее...
По данным Земельного департамента, в апреле 2021 года на рынке недвижимости было совершено почти 5700 сделок купли-продажи - более чем в два раза больше, чем в апреле прошлого года. Читать далее...
В четверг Госсуд не стал рассматривать кассационную жалобу, поданную департаментом полиции и погранохраны в связи с решением прекратить производство по делу о проступке, связанному с экс-руководителем национальной оперы «Эстония» Айваром Мяэ. Читать далее...
В 2020 году общий доход президента Эстонии Керсти Кальюлайд составил 93 743 евро, что более чем в два раза меньше по сравнению с предыдущим годом, когда суммарный доход главы государства составил 192 993 евро. Читать далее...
По словам главы банка Coop Маргуса Ринка, за время коронакризиса значительно выросли вклады как частных, так и корпоративных клиентов. Читать далее...
На минувших выходных в Нарве прошел хакатон Garage48, на котором участники в течение 48 часов разрабатывали решения для развития города. Самым продуманным жюри посчитало решение команды Petsy, которая придумала, как сделать город более дружелюбным для собак, других домашних животных и их хозяев. В четверг шесть лучших команд хакатона получили поздравления и грамоты из рук президента Керсти Кальюлайд. Читать далее...
Правительство приняло принципиальное решение продлить действующие правила карантина до 31 декабря 2021 года. Новых правил прохождения карантина устанавливать не планируется, однако для вакцинированных от коронавируса освобождение от карантина в случае близкого контакта с заболевшим будет продлено с полугода до года. С полугода до года продлится также освобождение от самоизоляции при пересечении границы. Читать далее...
В 17.50 в Центр тревоги сообщили, что около торгового центра Stockmann в Таллинне произошла авария, в ходе которой столкнулись две машины, одна из которых опрокинулась на бок. Читать далее...
В 17.55 в Центр тревоги сообщили, что около Peetri Selver столкнулись четыре машины. Двоих увезли в больницу. Читать далее...
В Эстонии кумулятивный показатель на 100 000 населения снизился до 320,81 случая за последние две недели, и она занимает 9-е место среди стран ЕС и EEZ. Читать далее...