Картина дня: приговор лихуласкому стрелку, в преддверии президентских выборов и расширение фракции EKRE в Нарве

Заслуживает пожизненного: прокурор обжалует приговор лихуласкому стрелку

Пярнуский уездный суд в четверг приговорил к 20 годам тюрьмы Микка Таррасте, который прошлым летом стрелял в людей в Лихула, убил двоих и ранил четырех из них. Читать далее...

Президентские выборы: «Нас не смогут сплотить ни Марина Кальюранд, ни Томми Кэш»

Недавний скандал с Юри Ратасом, который предположительно может стать одним из кандидатов в президенты, заставил вспомнить о том, что вот-вот начнется предвыборная гонка. Rus.Postimees решил узнать: кого жители Таллинна и Нарвы, а также лидеры общественного мнения видят на этом посту, повлиял ли скандал вокруг Ратаса на их отношение к потенциальному кандидату в президенты и каким вообще должен быть лидер, представляющий страну. Читать далее...

Конфликт в Тапа: действия британских военных попали на видео

В распоряжении Virumaa Teataja оказалось присланное читателем видео, на котором запечатлен финал конфликтной ситуации между солдатами союзников и местными жителями, произошедшей в Тапа 15 мая. Запечатленные на видео мужчины в военной форме и ярких жилетках, очевидно, являются британскими военными полицейскими. Читать далее...

Оленина: в ближайшее время фракция EKRE в Нарве увеличится почти вдвое

К чему может привести флирт местных политиков с партией EKRE? Насколько они свободны в своих решениях и действиях? На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире депутат Нарвского горсобрания Лариса Оленина, которая проснулась известной на всю страну после того, как объявила о вступлении во фракцию EKRE. Читать далее...

Возвращаться в школу хотели далеко не все

Многие школьники до последнего надеялись, что конец учебного года они проведут, учась дома, ведь по возвращению в школу их ждало внушающее количество итоговых работ. Однако молодые люди и их родители утверждают, что это далеко не единственная причина их недовольства. Читать далее...

Танель Кийк: ревакцинация не потребуется в течение целого года. А может, и больше

Сегодня прошла пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, министр юстиции Марис Лаури и министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс. Читать далее...

«Мне сложно смириться с тем, что я и есть — изнасилованная женщина»

Только в прошлом году в Эстонии были зарегистрированы почти 600 преступлений сексуального характера, 152 из них — изнасилования. Не в каждом случае можно до конца выяснить все обстоятельства, поскольку изнасилования сложно расследовать и доказывать: часто у потерпевшей нет никаких повреждений, которые указывали бы на преступление. Как это было с Трийн и Катрин. Читать далее...

Коронавирус диагностирован у 328 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6389 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 328, то есть 5,1% от общего количества. Читать далее...

Раньше в ТЦ собирались подростки, теперь же это места сбора антимасочников

В минувший вторник в торговом центре Ülemiste можно было наблюдать странное зрелище: если раньше подростки проводили время на скамейках торговых центров, то теперь это делают антимасочники. Читать далее...

Что стоит за рекордными апрельскими показателями рынка недвижимости

По данным Земельного департамента, в апреле 2021 года на рынке недвижимости было совершено почти 5700 сделок купли-продажи - более чем в два раза больше, чем в апреле прошлого года. Читать далее...

Госсуд не стал рассматривать дело Айвара Мяэ

В четверг Госсуд не стал рассматривать кассационную жалобу, поданную департаментом полиции и погранохраны в связи с решением прекратить производство по делу о проступке, связанному с экс-руководителем национальной оперы «Эстония» Айваром Мяэ. Читать далее...

Доходы Керсти Кальюлайд сократились за год в два раза до 94 000 евро

В 2020 году общий доход президента Эстонии Керсти Кальюлайд составил 93 743 евро, что более чем в два раза меньше по сравнению с предыдущим годом, когда суммарный доход главы государства составил 192 993 евро. Читать далее...

Глава банка Coop: на руках у людей скопилось огромное количество денег