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Один из высокопоставленных руководителей ХАМАС заявил, что боевики и руководство Израиля могут договориться о перемирии в ближайшие день-два. Реакции Израиля на это заявление пока нет, однако накануне премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху дал понять, что операция продолжится, пока не будет гарантий долгосрочного затишья.

Дети в Газе, 20 мая 2021. ФОТО: Getty Images

Один из высокопоставленных руководителей ХАМАС заявил, что боевики группировки и руководство Израиля могут договориться о перемирии в ближайшие день-два.

Реакции Израиля на это заявление пока нет, однако накануне премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сказал, что военная операция "Страж стен" продолжится дор тех пор, пока израильтяне не будут в полной безопасности.

Ракетный обстрел израильских территорий из сектора Газа продолжался минувшей ночью и утром в четверг. Израильская авиация в ответ нанесла более 100 ударов по инфраструктуре ХАМАС на севере сектора.

Газа под обстрелом. ФОТО: EPA

Информагентства сообщают о взрывах, потрясавших город Газу, налетах на города Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис. В Хан-Юнисе, как сообщается, разрушено по меньшей мере жилых пять домов. Обстрелу подвергся также коммерческий район Газы.

Израильское командование утверждает, что удар был нанесен по меньшей мере по трем домам командиров ХАМАС в Хан-Юнисе и по одному такому дому в Рафахе. По словам израильтян, их целью была военная инфраструктура ХАМАС и, в частности, склад оружия в городе Газе.

По данным израильского командования, в утренние часы были разрушены два здания с офисами группировки, несколько многоствольных пусковых ракетных установок и комплексы ПВО.

Агентство Ассошиэйтед пресс сообщило в четверг об одном погибшем и двух раненых палестинцах.

В Израиль прибыли министры иностранных дел Чехии и Словакии. ФОТО: Reuters

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас и его израильский коллега Габи Ашкенази в разрушенном доме в Петах-Тикве. ФОТО: EPA

Президент США Джо Байден призывает израильского премьера свернуть военную операцию в Газе, однако Нетаньяху настаивает на том, что операция должна достичь намеченных целей - уничтожения военной инфраструктуры ХАМАС, что, по его убеждению, должно привести к более долгосрочному миру.

С чего все началось

Обострение палестино-израильского конфликта продолжается уже вторую неделю. За это время по Израилю было выпущено более 3,5 тыс. ракет, Израиль нанес по сектору Газа сотни авиаударов.

Ракетный обстрел в Израиле. ФОТО: Reuters

По данным палестинской стороны, на данный момент в секторе погибли по меньшей мере 227 мирных жителей, около 100 из них - женщины и дети. Израиль утверждает, что большинство погибших - боевики экстремистских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" (организация запрещена в России).

В Израиле под ракетными обстрелами погибли 12 человек, в том числе двое детей. Люди часами сидят в бомбоубежищах, откуда некоторым некуда возвращаться - их дома разрушены. Такие случаи произошли в городах Петах-Тиква, Ашдод, Ашкелон.

Первые столкновения между арабами и израильтянами начались 7 мая у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Восточном Иерусалиме. Пришедшие на пятничную молитву мужчины начали забрасывать камнями израильских полицейских в знак протеста против решения Верховного суда Израиля о выселении нескольких семей из домов в восточной части Иерусалима.

Уличные беспорядки продолжались три дня, пострадали более 300 человек с обеих сторон.

Беспорядки у мечети Аль-Акса. ФОТО: Getty Images

9 мая израильские силы безопасности оцепили Храмовую гору, чтобы дать возможность еврейскому населению отметить День Иерусалима, который празднуется с 1967 года, когда Израиль взял восточную часть города под свой контроль.

Мировое сообщество считает Восточный Иерусалим оккупированной Израилем территорией.