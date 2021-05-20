Полиция поймала с поличным юношу, который пытался срезать у автомобиля глушители

В ночь на воскресенье полиция патрулировала район Ропка в Тарту и заметила человека, суетившегося около машины, стоявшей между многоквартирными домами. Блюстители порядка подошли к подозрительному человеку, который попытался скрыться, заметив полицию. Молодой человек пробежал между многоквартирными домами на улице Аласи, где был задержан оперативниками. Во время обыска у юноши была обнаружена угловая шлифовальная машина, которую он пытался спрятать.

Руководитель группы Тартуского полицейского участка по борьбе с преступлениями против собственности Тауно Пярли рассказал, что при осмотре места происшествия полиция опознала Volkswagen перед многоэтажным домом, из которого молодой человек пытался украсть катализатор, но кража не была завершена из-за вмешательства полиции. По словам Пярли, ночью полиция проверила другие машины перед домом, но в темноте не было обнаружено других машин, ставших жертвами преступления. Поэтому он просит любого, кто обнаружит, что из его машины что-то унесли, сообщить об этом в полицию.

Задержанный на месте происшествия по подозрению в совершении уголовного преступления 17-летний мужчина признал себя виновным. Молодой человек из Ида-Вирумаа и уже знаком полиции по разным преступлениям против собственности.