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  • Потерпевшей предложили в подарок квартиру и оставили без денег

Потерпевшей предложили в подарок квартиру и оставили без денег

Телефонные мошенники орудуют в Эстонии уже много лет, и люди до сих пор покупаются и платят. ФОТО: Лаури Кульпсоо

Полиция получила сообщение о мошенниках, представляющихся работниками Департамента социального страхования.

54-летняя потерпевшая рассказала, что ей позвонила женщина, представившаяся работником Департамента социального страхования, и сказала, что хочет подарить ей квартиру в Тарту. Для этого нужно только оплатить работу нотариуса в сумме 237 евро.

Поскольку после у потерпевшей стали требовать еще деньги и давить на нее, она решила отказаться от предложения и потребовала вернуть выплаченное. Однако этого не произошло, поэтому потерпевшая заподозрила, что речь идет об обмане и обратилась за помощью в полицию.

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