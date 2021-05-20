Потерпевшей предложили в подарок квартиру и оставили без денег

54-летняя потерпевшая рассказала, что ей позвонила женщина, представившаяся работником Департамента социального страхования, и сказала, что хочет подарить ей квартиру в Тарту. Для этого нужно только оплатить работу нотариуса в сумме 237 евро.

Поскольку после у потерпевшей стали требовать еще деньги и давить на нее, она решила отказаться от предложения и потребовала вернуть выплаченное. Однако этого не произошло, поэтому потерпевшая заподозрила, что речь идет об обмане и обратилась за помощью в полицию.