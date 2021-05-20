«Отечество» не спешит присоединяться к заявлению EKRE о вотуме недоверия Каллас

«Фракция "Отечества" пока официально не обсуждала заявление EKRE о вотуме недоверия Кае Каллас. И хотя причины можно было бы найти, говорить об этом все-таки еще рано», - заявил в четверг в интервью радионовостям ERR генсек «Отечества» Прийт Сибул.

«То что касается бюджетной стратегии и ставших известными общественности в последние дни мест урезания расходов, упразднения военного оркестра, службы капелланов Сил обороны и других знаковых вещей, то здесь речь идет всего о нескольких миллионах, тогда как на самом деле сокращения достигают десятков миллионов евро. Все-таки в первую очередь надо понять, на чем и как будут экономить», - добавил Сибул.