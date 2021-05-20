Фестивалю быть! Сааремааским дням оперы дан зеленый свет
Международный оперный фестиваль на острове Сааремаа получил специальное разрешение от правительства на проведение спектаклей во второй половине июля, сообщает издание Saarte Hääl.
Международный оперный фестиваль на острове Сааремаа получил специальное разрешение от правительства на проведение спектаклей во второй половине июля, сообщает издание Saarte Hääl.
В постановлении говорится, что Департамент здоровья должен предоставить организатору фестиваля заключение и рекомендации относительно ранее разработанного плана по предотвращению распространения на фестивале коронавирусной инфекции и снижению связанных с этим рисков. Министерство культуры в сотрудничестве с организатором должно обеспечить во время представлений соблюдение инструкций Департамента здоровья.
Фестиваль «Дни оперы на острове Сааремаа» запланирован на период с 20-го по 24-е июля в Курессааре. Их организует фонд Eesti Kontsert. Оперные представления проходят во дворе исторического замка Курессааре, где возводится оперный театр под открытым небом. Для удобства зрителей и создания подходящих оперным театрам условий во дворе замка оборудована специальная зона для публики со стационарными местами. Трибуны для зрителей и сцена покрыты сверху и по бокам специальной сеткой для защиты от дождя, что не препятствует притоку в зал свежего воздуха.
Проведенное Эстонским институтом конъюнктуры в 2019 году исследование подтвердило, что оперные дни оказывают значительное экономическое влияние на регион: в 2018 году во время дней оперы в Курессааре посетители потратили 2,06 миллиона евро, с которых было уплачено 310 000 евро в качестве налога с оборота. По данным статистики, оборот островного бизнеса во время фестиваля вырос на 1,75 миллиона евро.
В пресс-сообщении правительства отмечено, что влияние Сааремааских оперных дней не ограничивается только экономическим аспектом, оно включает в себя также международную известность Эстонии, формирует международный имидж страны, предлагая гостям из разных стран культурные впечатления высокого уровня и способствуя известности Сааремаа как туристического региона. В этом году проведение оперных дней поддерживает также фонд EAS.