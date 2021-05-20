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  • Фестивалю быть! Сааремааским дням оперы дан зеленый свет

Фестивалю быть! Сааремааским дням оперы дан зеленый свет

Гала-концерт "Царь-опера" московского театра "Геликон-опера", представленный на острове Сааремаа 27 июля 2019 года. ФОТО: Teater Helikon

Международный оперный фестиваль на острове Сааремаа получил специальное разрешение от правительства на проведение спектаклей во второй половине июля, сообщает издание Saarte Hääl.

В постановлении говорится, что Департамент здоровья должен предоставить организатору фестиваля заключение и рекомендации относительно ранее разработанного плана по предотвращению распространения на фестивале коронавирусной инфекции и снижению связанных с этим рисков. Министерство культуры в сотрудничестве с организатором должно обеспечить во время представлений соблюдение инструкций Департамента здоровья.

Фестиваль «Дни оперы на острове Сааремаа» запланирован на период с 20-го по 24-е июля в Курессааре. Их организует фонд Eesti Kontsert. Оперные представления проходят во дворе исторического замка Курессааре, где возводится оперный театр под открытым небом. Для удобства зрителей и создания подходящих оперным театрам условий во дворе замка оборудована специальная зона для публики со стационарными местами. Трибуны для зрителей и сцена покрыты сверху и по бокам специальной сеткой для защиты от дождя, что не препятствует притоку в зал свежего воздуха.

Проведенное Эстонским институтом конъюнктуры в 2019 году исследование подтвердило, что оперные дни оказывают значительное экономическое влияние на регион: в 2018 году во время дней оперы в Курессааре посетители потратили 2,06 миллиона евро, с которых было уплачено 310 000 евро в качестве налога с оборота. По данным статистики, оборот островного бизнеса во время фестиваля вырос на 1,75 миллиона евро.

Во дворе исторического замка в Курессааре возводится оперный театр под открытым небом ФОТО: Michael Ke Huang

В пресс-сообщении правительства отмечено, что влияние Сааремааских оперных дней не ограничивается только экономическим аспектом, оно включает в себя также международную известность Эстонии, формирует международный имидж страны, предлагая гостям из разных стран культурные впечатления высокого уровня и способствуя известности Сааремаа как туристического региона. В этом году проведение оперных дней поддерживает также фонд EAS.

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