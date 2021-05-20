Фестивалю быть! Сааремааским дням оперы дан зеленый свет

В постановлении говорится, что Департамент здоровья должен предоставить организатору фестиваля заключение и рекомендации относительно ранее разработанного плана по предотвращению распространения на фестивале коронавирусной инфекции и снижению связанных с этим рисков. Министерство культуры в сотрудничестве с организатором должно обеспечить во время представлений соблюдение инструкций Департамента здоровья.

Фестиваль «Дни оперы на острове Сааремаа» запланирован на период с 20-го по 24-е июля в Курессааре. Их организует фонд Eesti Kontsert. Оперные представления проходят во дворе исторического замка Курессааре, где возводится оперный театр под открытым небом. Для удобства зрителей и создания подходящих оперным театрам условий во дворе замка оборудована специальная зона для публики со стационарными местами. Трибуны для зрителей и сцена покрыты сверху и по бокам специальной сеткой для защиты от дождя, что не препятствует притоку в зал свежего воздуха.

Проведенное Эстонским институтом конъюнктуры в 2019 году исследование подтвердило, что оперные дни оказывают значительное экономическое влияние на регион: в 2018 году во время дней оперы в Курессааре посетители потратили 2,06 миллиона евро, с которых было уплачено 310 000 евро в качестве налога с оборота. По данным статистики, оборот островного бизнеса во время фестиваля вырос на 1,75 миллиона евро.

Во дворе исторического замка в Курессааре возводится оперный театр под открытым небом ФОТО: Michael Ke Huang