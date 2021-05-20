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  • Президент наградила победителей хакатона в Нарве: первый приз - за интерактивную карту для домашних животных

Президент наградила победителей хакатона в Нарве: первый приз - за интерактивную карту для домашних животных

Президент Эстонии, мэр Нарвы и победители городского хакатона Garage48. ФОТО: Николай Андреев

На минувших выходных в Нарве прошел хакатон Garage48, на котором участники в течение 48 часов разрабатывали решения для развития города. Самым продуманным жюри посчитало решение команды Petsy, которая придумала, как сделать город более дружелюбным для собак, других домашних животных и их хозяев. В четверг шесть лучших команд хакатона получили поздравления и грамоты из рук президента Керсти Кальюлайд.

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Поздравляя победителей в холле Нарвского колледжа Тартуского университета, президент отметила важность инициатив, которые рождаются непосредственно в местном сообществе. Вместе с президентом победителей награждана мэр Катри Райк, которая также участвовала в хакатоне в качестве члена жюри.

Ольга Сюккалова из команды-победительницы Petsy рассказала, что во время хакатона ее участники создали интерактивную карту Нарвы, которая будет полезна для владельцев домашних животных.

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