Президент наградила победителей хакатона в Нарве: первый приз - за интерактивную карту для домашних животных

На минувших выходных в Нарве прошел хакатон Garage48, на котором участники в течение 48 часов разрабатывали решения для развития города. Самым продуманным жюри посчитало решение команды Petsy, которая придумала, как сделать город более дружелюбным для собак, других домашних животных и их хозяев. В четверг шесть лучших команд хакатона получили поздравления и грамоты из рук президента Керсти Кальюлайд.