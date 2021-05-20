Освобождение вакцинированных от карантина и самоизоляции по возвращению из поездки будет продлено до года
Правительство приняло принципиальное решение продлить действующие правила карантина до 31 декабря 2021 года. Новых правил прохождения карантина устанавливать не планируется, однако для вакцинированных от коронавируса освобождение от карантина в случае близкого контакта с заболевшим будет продлено с полугода до года. С полугода до года продлится также освобождение от самоизоляции при пересечении границы.