ВОЗ: возобновлять международные поездки все еще опасно
Коронавирус COVID-19 все еще представляет серьезную опасность и потому людям следует по возможности избегать поездок за границу, заявил в четверг глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге.
Коронавирус COVID-19 все еще представляет серьезную опасность и потому людям следует по возможности избегать поездок за границу, заявил в четверг глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге.
"В настоящее время опасность сохраняется. Нам следует продолжать действовать аккуратно, пересматривать или отказываться от планов поездок за границу", - приводят его слова европейские СМИ.
Клюге подчеркнул, что в Европе остаются очаги заражения COVID-19, способные быстро расширяться, если власти не будут принимать меры предосторожности.
Кроме того, Клюге отметил, что вакцины от COVID-19, по имеющимся у ВОЗ данным, работают против всех известных штаммов.
Говоря об "индийском" штамме, вызывающем беспокойство у руководителей многих стран, Клюге пояснил, что он выявлен минимум в 26 странах Европы.
"Прямо сейчас, перед лицом сохраняющейся угрозы и новой неопределенности, мы должны продолжать проявлять осторожность и переосмыслить или избегать международных поездок", - сказал он.
О возобновлении международных поездок в мире заговорили учитывая темпы вакцинации от коронавируса. Например, сегодня Совет ЕС разрешил въезд вакцинированным от COVID туристам.
Напомним, уже в ближайшее время Европейский союз планирует запустить систему COVID-паспортов, что позволит уже этим летом возобновить туризм.
О планах по пересмотру ограничений на международные поездки заговорили и в США. Сейчас этот вопрос обсуждают в администрации президента США.