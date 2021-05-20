Керсти Кальюлайд отозвала посла Эстонии во Франции: возбуждено уголовное дело

В президентской канцелярии сообщили, что Кулль был отозван на основании положений Конституции и Закона о дипломатической службе.

В Министерстве иностранных дел Postimees сказали, что он причиной послужили выяснившиеся обстоятельства. Более точная причину в министерстве не назвали.

В госпрокуратуре сказали, что в отношении Клайда Кулля возбуждено уголовное дело, ему предъявлено подозрение в присвоении, а также в нарушении требований об обращении с государственной тайной и секретной информацией.

«Речь идет о первоначальном подозрении, которое может измениться в ходе производства», - сказала советник отдела по связям с общественностью госпрокуратуры Кайри Кюнингас.

Обстоятельство, в связи с которым Кулли не продлили доступ к гостайне, связано с его уходом с поста, узнал Postimees.

Как отмечается на домашней странице канцелярии президента, Клайд Кулль представлял Эстонию во Франции, Монако и Тунисе.

Кулль — дипломат с большим стажем, он представлял Эстонию также в Организации по экономическому сотрудничеству и развитию — и в ЮНЕСКО. Является одним из высокопоставленных дипломатов Эстонии, который работает в МИД с первых дней восстановления дипломатической службы страны. Он был послом Эстонии в Бельгии, в ЕС и НАТО в период присоединения Эстонии к этим организациям. Он был также послом Эстонии в ООН, в Германии. С 2012 по 2019 годы Кулль был одним из эстонских дипломатов в ЕС, в том числе, содействовал выходу Эстонии на пост председательствующей страны в ЕС.

Кулль затем был назначен послом в Париж, где представлял свою страну и в ОЭСР.