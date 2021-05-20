Раскопки в парке Пооламяги: археологи нашли капеллу с гробницей советника российского царя
Парк Пооламяги, расположенный в Таллинне неподалеку от стадиона Калев, планируется привести в порядок и объединить его с парком Тийгивески. На Польской горке раньше было римско-католическое кладбище и капелла с гробницей советника царя Иосифа Багриновского. Капелла и кладбище, датируемые серединой 19 века, были разрушены, но археологам удалось выяснить некоторые подробности захоронения, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Обнаружили капеллу Багриновских и захоронения, мы исследовали, как глубоко тогда хоронили. Нашли остатки ворот и ограждений, которые сохранились на поверхности", - сказал археолог Гурли Ведру.