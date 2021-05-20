Парк Пооламяги, расположенный в Таллинне неподалеку от стадиона Калев, планируется привести в порядок и объединить его с парком Тийгивески. На Польской горке раньше было римско-католическое кладбище и капелла с гробницей советника царя Иосифа Багриновского. Капелла и кладбище, датируемые серединой 19 века, были разрушены, но археологам удалось выяснить некоторые подробности захоронения, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".