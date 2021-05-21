94-летняя женщина едва не лишилась дома из-за чужого экспресс-кредита

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Женщина по имени Сирли предложила бездетной старушке свою помощь. Изначально Сирли помогала Нелли по хозяйству, а потом выразила желание помочь ей и с банковскими операциями.

Чтобы Нелли не приходилось мучиться с переводами через интернет-банк, она отвезла старушку в Таллинн к нотариусу и оформила на свое имя полную доверенность.