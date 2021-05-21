94-летняя женщина едва не лишилась дома из-за чужого экспресс-кредита
Пожилая женщина, ставшая жертвой бессовестной мошенницы, едва не лишилась своего дома, но, к счастью, похоже отделалась испугом.
Пожилая женщина, ставшая жертвой бессовестной мошенницы, едва не лишилась своего дома, но, к счастью, похоже отделалась испугом.
Женщина по имени Сирли предложила бездетной старушке свою помощь. Изначально Сирли помогала Нелли по хозяйству, а потом выразила желание помочь ей и с банковскими операциями.
Чтобы Нелли не приходилось мучиться с переводами через интернет-банк, она отвезла старушку в Таллинн к нотариусу и оформила на свое имя полную доверенность.