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  • Обманутая мошенницей 94-летняя женщина судится с фирмой экспресс-кредитов

Обманутая мошенницей 94-летняя женщина судится с фирмой экспресс-кредитов

Kuuuurija vene keeles, Nelly Lume ФОТО: Pilt videost

Пожилая женщина, ставшая жертвой бессовестной мошенницы, едва не лишилась своего дома, но, к счастью, похоже отделалась испугом.

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Женщина по имени Сирли предложила бездетной старушке свою помощь. Изначально Сирли помогала Нелли по хозяйству, а потом выразила желание помочь ей и с банковскими операциями.

Чтобы Нелли не приходилось мучиться с переводами через интернет-банк, она отвезла старушку в Таллинн к нотариусу и оформила на свое имя полную доверенность.

В какой-то момент Нелли пришло письмо о том, что она должна большую сумму денег компании экспресс-кредитования BestCredit, и, если она не погасит свои долги, то останется без крыши над головой.

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