В ДТП погиб 36-летний водитель квадроцикла
В Харьюмаа поздно вечером в четверг, 20 мая, в результате аварии с участием квадроцикла погиб мужчина.
В Харьюмаа поздно вечером в четверг, 20 мая, в результате аварии с участием квадроцикла погиб мужчина.
Как сообщили в Департаменте полиции и погранохраны, авария произошла в 23.23 на 7-м километре дороги Паункюла - Кирувере - Арду в волости Козе, где квадроцикл CAN-AM, которым управлял 36-летний мужчина, съехал с трассы и перевернулся.
Водитель скончался на месте происшествия.