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  • В ДТП погиб 36-летний водитель квадроцикла

В ДТП погиб 36-летний водитель квадроцикла

Свеча. ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

В Харьюмаа поздно вечером в четверг, 20 мая, в результате аварии с участием квадроцикла погиб мужчина.

Как сообщили в Департаменте полиции и погранохраны, авария произошла в 23.23 на 7-м километре дороги Паункюла - Кирувере - Арду в волости Козе, где квадроцикл CAN-AM, которым управлял 36-летний мужчина, съехал с трассы и перевернулся.

Водитель скончался на месте происшествия.

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