В ДТП погиб 36-летний водитель квадроцикла

Как сообщили в Департаменте полиции и погранохраны, авария произошла в 23.23 на 7-м километре дороги Паункюла - Кирувере - Арду в волости Козе, где квадроцикл CAN-AM, которым управлял 36-летний мужчина, съехал с трассы и перевернулся.