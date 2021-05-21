BioNTech/Pfizer: вакцина эффективна против индийского штамма вируса

По его словам, проведённые на прошлой неделе клинические испытания были сосредоточены именно на этом варианте вируса. Он отметил, что когда кровь вакцинированных людей подвергается воздействию индийского штамма, то с вирусом борется примерно на треть меньше антител, чем в случае с обычным видом COVID-19. "На этой неделе мы тестировали препарат на индийском штамме вируса. Результаты показали, что он защищает человека от инфекции на 70-75%. В ближайшее время у нас будет больше информации", - сообщил Угур Шахин, глава BioNTech.