В сенат США внесли законопроект с новыми санкциями против оператора "Северного потока-2"

По мнению авторов инициативы, газопровод даст президенту России Владимиру Путину контроль над союзниками США в Европе. Они отмечают, что строительство "Северного потока 2" ослабит американское влияние, поэтому его необходимо остановить. Законопроект в случае принятия обяжет американскую администрацию ввести рестрикции против субподрядчиков любой организации, участвующей в строительстве трубопровода.

"Рискуя ослабить позиции Америки в мире, администрация Байдена соглашается с ошибочной стратегией Германии, которая даст Путину контроль над нашими союзниками в Европе, - заявил один из авторов инициативы, сенатор Кевин Крамер. - Трубопровод Путина должен быть остановлен, и я призываю своих коллег присоединиться к этим усилиям, прежде чем администрация заставит Соединенные Штаты на собственном горьком опыте понять, почему энергетическая безопасность означает национальную безопасность".

Против строительства также выступил председатель комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес, назвавший строительство трубопровода российским проектом злонамеренного влияния. "Я разделяю это мнение, но не понимаю, как сегодняшнее решение будет способствовать усилиям США по противодействию российской агрессии в Европе", - заявил он.

Между тем пресс-секретарь американского президента Джен Псаки признала, что остановить строительство газопровода "Северный поток - 2", готового примерно на 95%, уже практически невозможно, сообщает ТАСС. "Каким же образом мы могли бы остановить проект в другой стране, который готов на 95%?" - возразила она журналисту, который утверждал, что власти США могли бы помешать строительству трубопровода, но не делают этого.

При этом, по ее словам, Вашингтон предпринимал необходимые меры, чтобы показать свое негативное отношение к проекту. "Мы продолжали демонстрировать, что мы считаем это плохой идеей, плохим планом, мы также предприняли действия в последние несколько дней, которые были направлены на то, чтобы четко это показать", - заявила Псаки.

Псаки также отметила, что США руководствовались стремлением поддерживать конструктивные отношения с ФРГ, а также учитывали ряд "глобальных факторов", когда принимали решение отказаться от использования санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG.

"У нас, разумеется, важные, жизненно важные отношения с лидерами в Германии. И мы вырабатываем решения, принимая во внимание спектр глобальных факторов", - заявила официальный представитель американского лидера, когда ее попросили пояснить, почему Вашингтон решил не применять ограничительные меры против компании Nord Stream 2 AG и ее руководителя Маттиаса Варнига. Она также напомнила о введении санкций в отношении должностных лиц России и россиян, которые участвуют в строительстве "Северного потока - 2", "чтобы направить ясный сигнал" в отношении строительства.