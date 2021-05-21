Горсобрание решит, быть ли в Хааберсти новому жилому району

По оценке заместителя председателя комиссии горсобрания по городскому хозяйству Каупо Нылвака, речь идет о противоречивой планировке, и этот участок, по всей видимости, следует оставить нетронутым в качестве зеленой зоны.

«Согласно общей планировке Хааберсти, речь идет о зоне развития зеленой сети. В пояснительной записке к инициированию детальной планировки перечисляются различные виды растений, животных и птиц, которые потеряют место обитания, если зона превратится в жилой район. Разумеется, необходимо провести стратегическую оценку влияния на окружающую среду, но здесь нет места взвешиванию вопроса о том, следует ли в интересах частного собственника уничтожать участок леса», – сказал председатель комиссии горсобрания по городскому хозяйству Каупо Нылвак.

По оценке Нылвака, речь идет о противоречивой планировке, и этот участок, по всей видимости, следует оставить нетронутым в качестве зеленой зоны.

Член комиссии по окружающей среде Инга Румянцева отметила также, что городские участки леса являются важным природным ресурсом, к которому следует относиться бережно.

«Рынок недвижимости активен, и девелоперское давление высокое. В данном районе уже установлено несколько планировок, предусматривающих развитие жилья. Появление еще одной непосредственно рядом с Ыйсмяэским болотом может повредить природной среде. Поэтому в ходе процесса планировки важно провести исследования окружающей среды, чтобы выяснить, разумно ли вообще, и если да, то в каком объеме здесь можно что-то строить в будущем», – пояснила Румянцева.

Площадь планируемого земельного участка в Хааберсти составляет 4,55 гектара. Цель составления детальной планировки состоит в разделении недвижимости с коммерческим целевым назначением Савилийва-теэ, 14с и Вана-Раннамыйза-теэ, 10а на участки с целевыми назначениями: земля под жилищное строительство, земля общего пользования и транспортная земля, а также в установлении в отношении земельных участков под жилищное строительство разрешение на строительство для возведения отдельных жилых домов высотой до двух этажей и обслуживающих их вспомогательных зданий.