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Горсобрание решит, быть ли в Хааберсти новому жилому району

Тропа здоровья на болоте Ыйсмяэ. Снимок иллюстративный. ФОТО: Haabersti Linnaosa Valitsus

Вчера, на заседании Таллиннского горсобрания была инициирована детальная планировка находящихся в Хааберсти участков недвижимости Савилийва, 14с и Вана-Раннамыйза-теэ, 10а, а также стратегическую оценку влияния планировки на окружающую среду, поскольку сооружение жилых домов в лесной зоне оказывает на окружающую среду существенное влияние. Возможность и объем застройки участка будут определены в ходе процесса планирования и проведения исследований.

По оценке заместителя председателя комиссии горсобрания по городскому хозяйству Каупо Нылвака, речь идет о противоречивой планировке, и этот участок, по всей видимости, следует оставить нетронутым в качестве зеленой зоны.

«Согласно общей планировке Хааберсти, речь идет о зоне развития зеленой сети. В пояснительной записке к инициированию детальной планировки перечисляются различные виды растений, животных и птиц, которые потеряют место обитания, если зона превратится в жилой район. Разумеется, необходимо провести стратегическую оценку влияния на окружающую среду, но здесь нет места взвешиванию вопроса о том, следует ли в интересах частного собственника уничтожать участок леса», – сказал председатель комиссии горсобрания по городскому хозяйству Каупо Нылвак.

По оценке Нылвака, речь идет о противоречивой планировке, и этот участок, по всей видимости, следует оставить нетронутым в качестве зеленой зоны.

Член комиссии по окружающей среде Инга Румянцева отметила также, что городские участки леса являются важным природным ресурсом, к которому следует относиться бережно.

«Рынок недвижимости активен, и девелоперское давление высокое. В данном районе уже установлено несколько планировок, предусматривающих развитие жилья. Появление еще одной непосредственно рядом с Ыйсмяэским болотом может повредить природной среде. Поэтому в ходе процесса планировки важно провести исследования окружающей среды, чтобы выяснить, разумно ли вообще, и если да, то в каком объеме здесь можно что-то строить в будущем», – пояснила Румянцева.

Площадь планируемого земельного участка в Хааберсти составляет 4,55 гектара. Цель составления детальной планировки состоит в разделении недвижимости с коммерческим целевым назначением Савилийва-теэ, 14с и Вана-Раннамыйза-теэ, 10а на участки с целевыми назначениями: земля под жилищное строительство, земля общего пользования и транспортная земля, а также в установлении в отношении земельных участков под жилищное строительство разрешение на строительство для возведения отдельных жилых домов высотой до двух этажей и обслуживающих их вспомогательных зданий.

Кроме того, в детальной планировке приводятся общие условия землепользования и принципиальное решение по благоустройству, озеленению, путям доступа, парковке и снабжению техническими сетями.

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