Горсобрание решит, быть ли в Хааберсти новому жилому району
Вчера, на заседании Таллиннского горсобрания была инициирована детальная планировка находящихся в Хааберсти участков недвижимости Савилийва, 14с и Вана-Раннамыйза-теэ, 10а, а также стратегическую оценку влияния планировки на окружающую среду, поскольку сооружение жилых домов в лесной зоне оказывает на окружающую среду существенное влияние. Возможность и объем застройки участка будут определены в ходе процесса планирования и проведения исследований.