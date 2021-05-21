В Эстонии прибавилось 226 зараженных

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 79 человек. В Харьюмаа 53 новых случая приходится на Таллинн.

В Ида-Вирумаа прибавилось 59, в Тартумаа — 25, в Валгамаа — 16, в Пярнумаа — 13, в Ляэне-Виру- и Ляэнемаа — по шесть, в Пыльвамаа — пять, в Йыгевамаа, на Сааремаа и в Вильяндимаа — по три, в Ярва-, Рапла- и Вырумаа — по одному новому случаю. На Хийумаа новых заражений не выявлено. В случае пяти положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 276,7 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 5,8% от общего количества сделанных тестов.

За сутки в больницах открыли 19 новых случаев с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 197 пациентов. Средний возраст госпитализированных — 65 лет.

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С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии против COVID-19 привиты 423 637 человек, курс вакцинации завершен у 214 618 человек

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 423 637 человек, из которых у 214 618 человек курс вакцинации завершен. За сутки было введено 14 732 дозы. В общей сложности было введено 603 164 дозы вакцины.

С этой недели открыта запись на вакцинацию против COVID-19 для всех желающих в возрасте от 16 лет. К настоящему времени свободные места почти закончились; в субботу 22 мая в систему поступит большое количество новых мест для прохождения вакцинации по всей Эстонии. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре и по центральному информационному номеру 1247.

Организаторы вакцинации просят население запастись терпением: поначалу количество свободных мест будет меньше количества желающих, однако в последующие несколько недель поставки вакцины увеличатся, и в течение мая – июня сделать первую прививку смогут все желающие.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 7943 943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).

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Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.