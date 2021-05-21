В Эстонии прибавилось 226 зараженных, четверо скончались

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 79 человек. В Харьюмаа 53 новых случая приходится на Таллинн.

В Ида-Вирумаа прибавилось 59, в Тартумаа — 25, в Валгамаа — 16, в Пярнумаа — 13, в Ляэне-Виру- и Ляэнемаа — по шесть, в Пыльвамаа — пять, в Йыгевамаа, на Сааремаа и в Вильяндимаа — по три, в Ярва-, Рапла- и Вырумаа — по одному новому случаю. На Хийумаа новых заражений не выявлено. В случае пяти положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 276,7 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 5,8% от общего количества сделанных тестов.

За сутки в больницах открыли 19 новых случаев с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 197 пациентов. Средний возраст госпитализированных — 65 лет.

За сутки открыли 19 историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 197 пациентов

По состоянию на утро 21 мая в Эстонии в больничном лечении нуждаются 197 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 28 пациентам, из которых 19 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Было открыто 19 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали 13 человек, еще одного перевели в отделение, не связанное с COVID-19.

Стационарное лечение требовалось в целом 6,8% от общего количества больных. Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 65 лет. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 65 лет и старше составляет 134 человека (68%).

За сутки скончались четвре человека с коронавирусом: 72-летний мужчина, 74-летняя женщина, 90-летний мужчина и 97-летняя женщина. Всего в Эстонии умерли 1239 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 7690 случаев заболевания COVID-19 у 7345 человек.

По состоянию на 21 мая выздоровели 120 149 человек. Из них истории болезни 78 506 человек (65,3%) завершены, у 41 634 человека (34,7%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года был проведен 1 384 424 теста на вирус SARS-CoV2. Всего были получены 128 309 положительных первичных результата.

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии против COVID-19 привиты 423 637 человек, курс вакцинации завершен у 214 618 человек

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 423 637 человек, из которых у 214 618 человек курс вакцинации завершен. За сутки было введено 14 732 дозы. В общей сложности было введено 617 888 доз вакцины.