В Эстонии прибавилось 226 зараженных, четверо скончались
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4710 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 226, то есть 4,8% от общего количества.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4710 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 226, то есть 4,8% от общего количества.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 79 человек. В Харьюмаа 53 новых случая приходится на Таллинн.
В Ида-Вирумаа прибавилось 59, в Тартумаа — 25, в Валгамаа — 16, в Пярнумаа — 13, в Ляэне-Виру- и Ляэнемаа — по шесть, в Пыльвамаа — пять, в Йыгевамаа, на Сааремаа и в Вильяндимаа — по три, в Ярва-, Рапла- и Вырумаа — по одному новому случаю. На Хийумаа новых заражений не выявлено. В случае пяти положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 276,7 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 5,8% от общего количества сделанных тестов.
За сутки в больницах открыли 19 новых случаев с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 197 пациентов. Средний возраст госпитализированных — 65 лет.
За сутки открыли 19 историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 197 пациентов
По состоянию на утро 21 мая в Эстонии в больничном лечении нуждаются 197 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 28 пациентам, из которых 19 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.
Было открыто 19 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали 13 человек, еще одного перевели в отделение, не связанное с COVID-19.
Стационарное лечение требовалось в целом 6,8% от общего количества больных. Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 65 лет. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 65 лет и старше составляет 134 человека (68%).
За сутки скончались четвре человека с коронавирусом: 72-летний мужчина, 74-летняя женщина, 90-летний мужчина и 97-летняя женщина. Всего в Эстонии умерли 1239 человек с коронавирусом.
На сегодня в больницах завершено 7690 случаев заболевания COVID-19 у 7345 человек.
По состоянию на 21 мая выздоровели 120 149 человек. Из них истории болезни 78 506 человек (65,3%) завершены, у 41 634 человека (34,7%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года был проведен 1 384 424 теста на вирус SARS-CoV2. Всего были получены 128 309 положительных первичных результата.
С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии против COVID-19 привиты 423 637 человек, курс вакцинации завершен у 214 618 человек
По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 423 637 человек, из которых у 214 618 человек курс вакцинации завершен. За сутки было введено 14 732 дозы. В общей сложности было введено 617 888 доз вакцины.
С этой недели открыта запись на вакцинацию против COVID-19 для всех желающих в возрасте от 16 лет. К настоящему времени свободные места почти закончились; в субботу 22 мая в систему поступит большое количество новых мест для прохождения вакцинации по всей Эстонии. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре и по центральному информационному номеру 1247.
Организаторы вакцинации просят население запастись терпением: поначалу количество свободных мест будет меньше количества желающих, однако в последующие несколько недель поставки вакцины увеличатся, и в течение мая – июня сделать первую прививку смогут все желающие.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 7943 943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).
Установите приложение HOIA
Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 276 558 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 6800 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 71.
Чтобы приложение HOIA могло отправлять уведомления близким контактам, оно должно быть загружено и активировано до факта заболевания. После того, как человек отметит факт своего заболевания, HOIA засчитает этот шаг как выполнение поставленной задачи и перестанет отправлять уведомления. После выздоровления пользователь может снова загрузить приложение HOIA или же стереть свои данные из установок приложения, чтобы его перезапустить.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.
Ситуация улучшается, но опасность еще не миновала
Ввиду очень высокой опасности заражения даже в хорошую погоду рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию с другими людьми, избегать собраний и вечеринок, носить маску в помещении. Даже с малейшими симптомами следует пройти тестирование, а в случае заболевания или близкого контакта с больным — оставаться дома.
Дополнительную информацию о смягченных ограничениях можно найти здесь.
Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.