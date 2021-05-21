У побережья Виймси потерпели бедствие два каякера

В 20.22 в Центр тревоги поступило сообщение, что в море вблизи деревни Пююнси перевернулись на каяке два человека, сообщил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

К тому времени, когда спасатели прибыли на место, потерпевшие выбрались на небольшой островок. Спасатели последовали за ними и передали пострадавших от переохлаждения каякеров скорой помощи.