У побережья Виймси потерпели бедствие два каякера
В четверг вечером у побережья Виймси потерпели бедствие два каякера, которым позже потребовалась медицинская помощь.
В четверг вечером у побережья Виймси потерпели бедствие два каякера, которым позже потребовалась медицинская помощь.
В 20.22 в Центр тревоги поступило сообщение, что в море вблизи деревни Пююнси перевернулись на каяке два человека, сообщил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.
К тому времени, когда спасатели прибыли на место, потерпевшие выбрались на небольшой островок. Спасатели последовали за ними и передали пострадавших от переохлаждения каякеров скорой помощи.
Обоих каякеров доставили в больницу на осмотр.