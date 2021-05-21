Европарламент заморозил инвестиционное соглашение с Китаем

Переговоры о сотрудничестве в области инвестиций между Евросоюзом и Китаем длились несколько лет. В итоге в декабре прошлого года Брюссель и Пекин договорились об основных пунктах этого соглашения. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила тогда, что ЕС, имеющий "самый большой открытый рынок мира", готов к сотрудничеству в области торговли и инвестиций с Китаем

Однако затем отношения сторон ухудшились. В марте ЕС ввел санкции против чиновников в китайской провинции Синьцзян за преследование уйгуров - мусульманского меньшинства в КНР. Китай ввел ответные меры против европейских политиков и ученых.

Прозрачность субсидий, противодействие принудительному труду и защита климата

Инвестиционное соглашение ЕС с Китаем предполагает достижение большей прозрачности в сфере государственных субсидий китайских компаний и прекращение принудительного трансфера технологий и других спорных практик КНР, отмечала ранее фон дер Ляйен. Кроме того, договор предоставляет ЕС возможность бороться с использованием принудительного труда в Китае, принимать совместные действия по защите климата и способствовать базирующемуся на правилах международному сотрудничеству, отмечала глава Еврокомиссии.