Европарламент заморозил инвестиционное соглашение с Китаем
Европарламент отклонил ратификацию всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве в области инвестиций с Китаем из-за санкций, введенных Пекином против представителей ЕС. Дальнейшее обсуждение этого договора заморожено - до тех пор, пока не будут сняты санкции, говорится в резолюции Европейского парламента, принятой в четверг, 20 мая, большинством голосов. Депутаты также призвали Еврокомиссию проконсультироваться с парламентом, "прежде чем предпринимать какие-либо шаги по заключению и подписанию" соглашения, пишет DW.