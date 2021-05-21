В Таллинне активно орудуют воры

Житель Каламая Илья сообщил Rus.Postimees, что в конце апреля у них из-под балкона украли электровелосипед. «Из стены выломали железный крюк, к которому электровелосипед был прикован. После этого мы стали разговаривать с соседями, и выяснилось, что в Каламая целая волна воровства: у соседей с балконов на первом этаже украли всю мебель, в социальных сетях куча комментариев о том, что у них также пропали велосипеды и другие вещи», – рассказал он.

Украденный электровелосипед. ФОТО: фото читателя

По словам Ильи, обращение к стражам порядка пока не дало каких-либо результатов. «Полиция, похоже, не в состоянии справиться с ситуацией. Я подал заявление о краже 26 апреля, и надо отдать должное прибывшему на вызов патрулю – они провели со мной много времени, были очень вежливы и детально записали мои показания. Но с тех пор ни одного звонка из полиции, к соседу, у которого висит камера на балконе, никто не приходил, – говорит он. – Когда я наконец смог дозвониться до следователя, он сказал что никакой информации нет, у него 150 подобных дел, и моим случаем занимается кто-то из молодых сотрудников, когда информация появится, с нами свяжутся. Это было больше недели назад, с тех пор ничего не изменилось. 12 мая выяснилось, что была попытка украсть детали велосипедов из гаража дома напротив, но вора спугнули, и он бросил мешок с запчастями».

На 46 краж больше

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, нюансы конкретного дела сейчас прокомментировать невозможно, поскольку ведется уголовное производство. «Ведение делопроизводства и передача пострадавшему информации о ведении делопроизводства осуществляется в предусмотренные законом сроки», - отметила она.

Руководитель службы ведения делопроизводств Кесклиннаского отделения полиции Елена Мирошниченко подтвердила, что в этом году действительно в первые четыре месяца есть заметный рост краж велосипедов и самокатов. «С одной стороны это можно объяснить началом сезона – весной всегда активизируются воры, нацеленные на любое имущество, которое можно сбыть достаточно быстро и анонимно, – объясняет она. – С другой стороны, прошлой весной до середины мая в Эстонии действовало чрезвычайное положение и люди находились больше времени дома, чем этой весной, что также затрудняло жизнь ворам, так как был выше риск быть замеченными, увиденными и услышанными. В-третьих, как показывает информация фирм, занимающихся продажей велосипедов, спрос на них в Эстонии в последнее время растет, а значит увеличилось число вещей, которые могут заинтересовать воров».

За четыре месяца 2021 года в Кесклиннаском отделении полиции зарегистрировано 67 краж велосипедов и самокатов (63 из них квалифицируются как преступления, а четыре — проступки). Для сравнения за тот же период прошлого года была зарегистрирована 21 кража (15 преступлений и шесть проступков). Из 67 краж 26 было зарегистрировано в Пыхья-Таллинне (в прошлом году 11).

Уберечь свои вещи

Но можно ли как-то защитить свое имущество? «Профессиональные воры никогда не пройдут мимо вещи, которую можно более-менее легко взять, особенно, если это не предусматривает совершение взлома и другие действия, на которые уйдет время, что означает большую вероятность быть пойманным или спугнутым. Поэтому всегда, когда есть такой вариант, мы советуем хранить свои вещи, в том числе велосипеды, самокаты, коляски в квартире, на балконе, куда не может проникнуть чужой человек, либо в кладовке, закрытой на надежный замок», – рекомендует Мирошниченко.

По ее словам, хранить велосипеды на незастекленном или незарешеченном балконе, в подъезде или тем более на улице около кафе или магазина даже с велосипедным замком опасно, так как у злоумышленника есть больше возможностей снять замок, остаться незамеченным и скрыться.