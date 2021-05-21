В Таллинне активно орудуют воры
В Таллинне участились случаи краж велосипедов и самокатов: за четыре месяца этого года в Кесклиннаском отделении полиции было зарегистрировано в три раза больше краж, чем за тот же период прошлого года.
В Таллинне участились случаи краж велосипедов и самокатов: за четыре месяца этого года в Кесклиннаском отделении полиции было зарегистрировано в три раза больше краж, чем за тот же период прошлого года.
Житель Каламая Илья сообщил Rus.Postimees, что в конце апреля у них из-под балкона украли электровелосипед. «Из стены выломали железный крюк, к которому электровелосипед был прикован. После этого мы стали разговаривать с соседями, и выяснилось, что в Каламая целая волна воровства: у соседей с балконов на первом этаже украли всю мебель, в социальных сетях куча комментариев о том, что у них также пропали велосипеды и другие вещи», – рассказал он.
По словам Ильи, обращение к стражам порядка пока не дало каких-либо результатов. «Полиция, похоже, не в состоянии справиться с ситуацией. Я подал заявление о краже 26 апреля, и надо отдать должное прибывшему на вызов патрулю – они провели со мной много времени, были очень вежливы и детально записали мои показания. Но с тех пор ни одного звонка из полиции, к соседу, у которого висит камера на балконе, никто не приходил, – говорит он. – Когда я наконец смог дозвониться до следователя, он сказал что никакой информации нет, у него 150 подобных дел, и моим случаем занимается кто-то из молодых сотрудников, когда информация появится, с нами свяжутся. Это было больше недели назад, с тех пор ничего не изменилось. 12 мая выяснилось, что была попытка украсть детали велосипедов из гаража дома напротив, но вора спугнули, и он бросил мешок с запчастями».
На 46 краж больше
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, нюансы конкретного дела сейчас прокомментировать невозможно, поскольку ведется уголовное производство. «Ведение делопроизводства и передача пострадавшему информации о ведении делопроизводства осуществляется в предусмотренные законом сроки», - отметила она.
Руководитель службы ведения делопроизводств Кесклиннаского отделения полиции Елена Мирошниченко подтвердила, что в этом году действительно в первые четыре месяца есть заметный рост краж велосипедов и самокатов. «С одной стороны это можно объяснить началом сезона – весной всегда активизируются воры, нацеленные на любое имущество, которое можно сбыть достаточно быстро и анонимно, – объясняет она. – С другой стороны, прошлой весной до середины мая в Эстонии действовало чрезвычайное положение и люди находились больше времени дома, чем этой весной, что также затрудняло жизнь ворам, так как был выше риск быть замеченными, увиденными и услышанными. В-третьих, как показывает информация фирм, занимающихся продажей велосипедов, спрос на них в Эстонии в последнее время растет, а значит увеличилось число вещей, которые могут заинтересовать воров».
За четыре месяца 2021 года в Кесклиннаском отделении полиции зарегистрировано 67 краж велосипедов и самокатов (63 из них квалифицируются как преступления, а четыре — проступки). Для сравнения за тот же период прошлого года была зарегистрирована 21 кража (15 преступлений и шесть проступков). Из 67 краж 26 было зарегистрировано в Пыхья-Таллинне (в прошлом году 11).
Уберечь свои вещи
Но можно ли как-то защитить свое имущество? «Профессиональные воры никогда не пройдут мимо вещи, которую можно более-менее легко взять, особенно, если это не предусматривает совершение взлома и другие действия, на которые уйдет время, что означает большую вероятность быть пойманным или спугнутым. Поэтому всегда, когда есть такой вариант, мы советуем хранить свои вещи, в том числе велосипеды, самокаты, коляски в квартире, на балконе, куда не может проникнуть чужой человек, либо в кладовке, закрытой на надежный замок», – рекомендует Мирошниченко.
По ее словам, хранить велосипеды на незастекленном или незарешеченном балконе, в подъезде или тем более на улице около кафе или магазина даже с велосипедным замком опасно, так как у злоумышленника есть больше возможностей снять замок, остаться незамеченным и скрыться.
«Квартирным товариществам и владельцев частных домов мы советуем инвестировать в современную технику видеонаблюдения. Мы сталкиваемся со случаями, когда на доме есть камера, но картинка крайне нечеткая либо угол съемки сбился или это муляж. При расследовании от такой камеры немного пользы, хотя даже неработающие камеры на некоторых злоумышленников могут оказать превентивное воздействие», – заключает она.