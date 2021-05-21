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В аннексированном Россией Крыму суд приговорил местного жителя Ивана Яцкина к 11 годам колонии за госизмену. По версии следствия, он передавал властям Украины сведения, составляющие гостайну. Служба безопасности Украины это отрицает.

В аннексированном Россией Крыму суд приговорил местного жителя Ивана Яцкина к 11 годам колонии за госизмену. По версии следствия, он передавал властям Украины сведения, составляющие гостайну. Служба безопасности Украины это отрицает.

Верховный суд Крыма признал Яцкина виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.275 УК РФ (государственная измена). Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок один год с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщили Интерфаксу в суде.

Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну, добавил представитель суда. На оглашение не пустили мать подсудимого и его жену, пишет портал «Крымская правозащитная группа».

Адвокат Яцкина Николай Полозов сказал Интерфаксу, что наказание - ниже низшего предела, предусмотренного Уголовным кодексом по этой статье. Приговор будет обжалован, добавил защитник.

Яцкину инкриминировали совершение государственной измены в форме шпионажа (ст.275 УК РФ). Вину он не признает. По версии следствия, Яцкин собирал в Крыму и за денежное вознаграждение передал Службе безопасности Украины (СБУ) данные о крымских полицейских.

В СБУ ранее заявляли, что Яцкин не сотрудничал со службой.

Что известно о деле Яцкина

42-летнего жителя Симферополя, имеющего российское и украинское гражданство, 16 октября 2019 года задержали сотрудники ФСБ. Он был арестован в Крыму и этапирован в Москву, содержался в СИЗО «Лефортово». Весной 2021 года его вернули в Крым для участия в суде.

Адвокат Полозов рассказывал, что Яцкин не был сотрудником силовых структур или военным и не имел доступа к государственной тайне. До ареста работал продавцом в магазине, торгующем спецодеждой.

Яцкин родился в селе Войково Первомайского района Крыма. Он занимал активную украинскую позицию, отмечает «Крымская правозащитная группа».

В феврале 2020 года арестованный написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в обменный список и оказать финансовую помощь его семье, писала газета «Коммерсант».

Украинское издание «Граты» сообщало, что, по версии следствия, Яцкин в 2016 году, выполняя поручение СБУ, собирал в Крыму сведения о персональных данных сотрудников оперативно-поискового бюро МВД по Крыму. Находясь на территории Украины, он якобы передал файлы с информацией о полицейских сотрудникам СБУ, получив за это денежное вознаграждение.