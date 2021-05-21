Бухгалтера заподозрили в присвоении денег налогоплательщиков
Волостная управа Хальяла в ходе аудита годового отчета выявила незаконное присвоение денежных средств волости. Трудовые отношения с главным бухгалтером, допустившим нарушение, прекращены.
Волостная управа Хальяла в ходе аудита годового отчета выявила незаконное присвоение денежных средств волости. Трудовые отношения с главным бухгалтером, допустившим нарушение, прекращены.
По словам волостного старейшины Хальяла Ивара Лиллеберга прискорбно, что такое нарушение имело место, пишет Virumaa Teataja. «Использование общественных денег всегда должно быть прозрачным и целенаправленным, поэтому подобное нарушение недопустимо», - сказал он.
Для обеспечения нормальной работы финансового отдела заключены договоренности с заместителями, которые будут отвечать за бухгалтерскую работу до заполнения вакантных мест отдела. «Волостная управа совершенствует меры внутреннего контроля и вносит коррективы в организацию работы финансового отдела. Заверяю жителей волости, что мы обеспечим нормальную организацию работы волостной управы и сделаем все возможное для улучшения контроля над использование денег волости», - прокомментировал Ивар Лиллеберг.
«Скорее речь идет о крупных суммах, - сказал волостной старейшина, добавив, что нарушения относятся к прошлому году. - Возможно, расследование выявит более серьезное нарушение».
По словам волостного старейшины, подозревать кого-либо еще из сотрудников волости в присвоении денег нет оснований.
Более точные обстоятельства незаконного использования денег волости станут известны в ходе производства.