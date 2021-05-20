Зверское убийство гражданки Латвии в Ирландии: следователи выяснили возможную причину убийства

При вскрытии выяснилось, что у потерпевшей было несколько переломов черепа, а всего 70 травм.

На месте убийства также были обнаружены 20 фрагментов черепа.

Как возможная убийца Полетеловой задержана 45-летняя гражданка Латвии Светлана Шведова. Она виртуально присутствовала на слушании дела из женской тюрьмы.

Точная дата убийства не установлена, так как обвиняемая не созналась в совершении преступления. Известно только, что оно произошло в период с 19 по 24 апреля этого года.

Версия и доказательства

Расследование допускает версию о том, что убийство было совершено в целях грабежа, выяснив, что после инцидента Шведова смогла выплатить 520 фунтов стерлингов из своего долга по аренде в размере 1000 фунтов, несмотря на то, что у нее не было работы или другого дохода, включая какие-либо пособия, где можно было бы получить подобную сумму.

Записи камер видеонаблюдения, предоставленные следователям, показывают, что Шведова находилась в доме жертвы.

В ее квартире также был произведен обыск. Хотя орудие убийства не обнаружено, детективы конфисковали у обвиняемой пальто, сумку и другие вещи, на которых были обнаружены пятна крови жертвы.