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Перевозивший детей микроавтобус столкнулся с грузовиком
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Скорая помощь. ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Сегодня, 21 мая, вечером на Сааремаа столкнулись грузовик и микроавтобус, в котором ехали восемь детей. Двух детей доставили в больницу. 

В 16.02 в полицию поступило сообщение, что на Сааремаа в деревне Мехама на 98-м километре шоссе Ристи-Виртсу- Куйвасту-Курессааре столкнулись грузовик Scania и микроавтобус Ford, сообщает Postimees

В момент ДТП в грузовике был только 56-летний водитель. Микроавтобусом управляла 50-летняя женщина, в качестве пассажиров в нем находились восемь детей. 

Скорая помощь доставила в больницу для проверки состояния здоровья двух 15-летних молодых людей, которые в момент аварии сидели рядом с водителем. По имеющейся на данный момент информации, другие люди в ДТП не пострадали. 

Микроавтобус вместе с детьми был на экскурсии на Сааремаа и в момент ДТП возвращался в Пярну. 

По предварительным данным, водитель грузовика поворачивал налево с главной дороги на второстепенную и ехавший позади микроавтобус врезался в задний угол прицепа грузовой машины. 

Автобус Кайтселийта доставил других детей и водителя в Курессааре, где они подождут пока им будет организован новый транспорт до Пярну. 

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