Перевозивший детей микроавтобус столкнулся с грузовиком

В 16.02 в полицию поступило сообщение, что на Сааремаа в деревне Мехама на 98-м километре шоссе Ристи-Виртсу- Куйвасту-Курессааре столкнулись грузовик Scania и микроавтобус Ford, сообщает Postimees.

В момент ДТП в грузовике был только 56-летний водитель. Микроавтобусом управляла 50-летняя женщина, в качестве пассажиров в нем находились восемь детей.

Скорая помощь доставила в больницу для проверки состояния здоровья двух 15-летних молодых людей, которые в момент аварии сидели рядом с водителем. По имеющейся на данный момент информации, другие люди в ДТП не пострадали.

Микроавтобус вместе с детьми был на экскурсии на Сааремаа и в момент ДТП возвращался в Пярну.

По предварительным данным, водитель грузовика поворачивал налево с главной дороги на второстепенную и ехавший позади микроавтобус врезался в задний угол прицепа грузовой машины.