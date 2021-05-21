С 24 мая в Эстонию без ограничений можно будет въехать из 14 стран

С понедельника, 24 мая и до воскресенья 30 мая въезд в Эстонию без ограничений разрешен для прибывающих из Болгарии, Ирландии, Исландии, Лихтенштейна, с Мальты, из Монако, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Финляндии, Венгрии и Великобритании.

По сравнению с прошлой неделей в "зеленый" список добавились Болгария, Польша, Венгрия и Лихтенштейн.

Требование самоизоляции снова применяется к прибывающим из Словакии.

Без ограничений въезжать в Эстонию можно из стран, в которых показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней составляет менее 150 случаев на 100 000 жителей.