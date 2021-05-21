Пн, 24.05.2021
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С 24 мая в Эстонию без ограничений можно въехать из 14 стран

Tallinna lennujaamas avati esimesed automatiseeritud piirikontrolli väravad ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees

Министерство иностранных дел обновило список стран, путешественники из которых могут въезжать в Эстонию без ограничений.

С понедельника, 24 мая, и до воскресенья, 30 мая, въезд в Эстонию без ограничений разрешен для прибывающих из Болгарии, Ирландии, Исландии, Лихтенштейна, с Мальты, из Монако, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Финляндии, Венгрии и Великобритании.

По сравнению с прошлой неделей в "зеленый" список добавились Болгария, Польша, Венгрия и Лихтенштейн.

Требование самоизоляции снова применяется к прибывающим из Словакии.

Без ограничений въезжать в Эстонию можно из стран, в которых показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней составляет менее 150 случаев на 100 000 жителей.

При въезде в Эстонию из остальных европейских стран действует требование десятидневной самоизоляции. Период самоизоляции можно сократить, дважды сдав тест на COVID-19 в течение недели.

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