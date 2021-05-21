Naine suskas elukaaslasele noaga rindu. ФОТО: Marko Saarm

В городе Березники Пермского края России ученик 10 класса лицея №1 напал с ножом на учительницу. Женщина получила ранение в область шеи, она госпитализирована. На вертолете ее отправили в Пермь. Других пострадавших в ходе нападения нет. Возбуждено дело о покушении на убийство, пишет Би-Би-Си.

Как сообщили Би-би-си в пресс-службе краевого министерства здравоохранения, у пострадавшей стабильное состояние средней тяжести. Там добавили, что "на данный момент образовательный процесс остановлен". В лицее работают следователи, а с детьми беседуют психологи.

Как пишет Life Shot, конфликт между учеником и преподавателем произошел на уроке физики в десятом классе. Подросток нанес учительнице два ножевых ранения в шею. "Врачи говорят, что жизни учительницы физики, 74-летней Людмилы Ишменевой, сейчас ничего не угрожает", - пишет Life Shot.

Как пишет Baza, учительница якобы могла занижать школьнику оценки, поэтому "сегодня он взял нож и пошел мстить".

Нападавшего ученика обезвредил охранник ЧОПа, присутствовавший в школе. Его позвали сами учащиеся. Как следует из видео, доступного в сети, вызванные чоповцем росгвардейцы надели на школьника наручники и увезли в легковом автомобиле.

Стрельба в школах

В последние годы в России участились случаи школьного насилия с применением оружия. 11 мая в казанскую школу школу-гимназию №175 с дробовиком пришел ее бывший ученик Ильназ Галявиев. Он устроил стрельбу, в результате которой погибло девять человек - двое учителей и семь учеников, и пострадал 21 человек.

Сначала стрелок установил самодельное взрывное устройство с поражающими элементами у начального класса, но от взрыва никто не пострадал. После этого он произвел 17 выстрелов.

За несколько дней до нападения Галявиев завел канал в "Телеграме", где сообщил, что несколько месяцев назад "осознал себя богом" и что всегда "всех ненавидел". Аналогичные заявления он сделал во время допроса после задержания.

Галявиев задержан по обвинению в убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Максимальное наказание по этой статье - пожизненное лишение свободы.

После произошедшего Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий выдавать лицензию на оружие людям с двумя и более судимостями.

В октябре 2018 года студент Керченского политехнического колледжа 18-летний Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в учебном заведении. После этого он выстрелил в себя. Погиб 21 человек, включая нападавшего, около 50 оказались в больницах.