Редкое предложение ⟩ В Харьюмаа продается фантастическая мыза, визит на которую запоминаешь на всю жизнь

Мыза Кыуэ - одна из старейших рыцарских усадеб Харьюмаа, первое упоминание о которой относится к 1241 году. В 1832 году поместье купил знаменитый путешественник и исследователь Отто ван Коцебу, в чьих путевых записках чувствуется атмосфера поместья.

Мыза Кыуэ. ФОТО: KV.EE

Мыза Кыуэ победила в категории World’s Most Inspired Design Hotel на международном конкурсе 2016 World Boutique Hotel Award в Лондоне и получила, таким образом, приз за самый лучший дизайн интерьера среди всех бутик-отелей мира.

Мыза Кыуэ. ФОТО: KV.EE

В состав усадебного комплекса входят: главное здание в стиле барокко, три конюшни, одна из которых превращена в гостиницу, дом управляющего, котельная и садовый павильон. В усадебный комплекс также входит земельный участок площадью почти 15 га, из которых 8,5 га - лесные угодья.

Мыза Кыуэ. ФОТО: KV.EE

На первом этаже трехэтажного главного здания расположены: большой бальный зал, два средних по размерам зала, две небольших столовых, каминный зал, сигарная комната, приемная, гардероб, коридор и туалет. На втором этаже находятся три номера класса люкс, шесть гостиничных номеров, библиотека и кладовая. На верхнем этаже два люкса, серверная и офис.

Мыза Кыуэ. ФОТО: KV.EE