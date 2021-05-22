Редкое предложение ⟩ В Харьюмаа продается фантастическая мыза, визит на которую запоминаешь на всю жизнь
Один из старейших и красивейших мызных комплексов Харьюмаа ищет покупателя. Двадцать уникальных гостиничных номеров, зал ресторана «Осьминог», да и вообще каждый уголок поместья, которое находится в Харьюмаа, дышит магией и красотой. Мыза оставляет неизгладимое впечатление на всех посетителей. Там можно провести несколько дней или несколько часов и запомнить этот визит на всю жизнь, пишет Kodustiil.