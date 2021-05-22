Названа дата запуска ковид-паспортов в Евросоюзе
Планируется, что коронавирусный сертификат Европейского союза (ЕС) начнет действовать с 1 июля, заявил в пятницу, 21 мая, комиссар по вопросам юстиции ЕС Дидье Рейндерс.
Планируется, что коронавирусный сертификат Европейского союза (ЕС) начнет действовать с 1 июля, заявил в пятницу, 21 мая, комиссар по вопросам юстиции ЕС Дидье Рейндерс.
Как сообщалось, в четверг, 20 мая, Европейский парламент, Европейская комиссия и страны ЕС договорились о введении цифровых коронавирусных сертификатов, пишет Rus.TVNET.
Рейндерс назвал эту договоренность хорошей новостью для всех граждан ЕС.
Для государств, которым потребуется больше времени для введения сертификата, с 1 июля будет предусмотрен шестинедельный переходный период.
Сертификат будет доступен и в цифровом формате, и в бумажной форме. Он будет подтверждать, что человек привит от коронавируса, недавно получил отрицательный результат теста или переболел Covid-19 - на практике это будут три вида сертификатов.
Как только план введения сертификатов будет полностью реализован, странами ЕС не нужно будет вводить никаких дополнительных ограничений на поездки людей, у которых имеется такой документ.
Планируется, что в ЕС будет введена единая система, позволяющая государствам выдавать сертификаты, которые будут признаваться в других странах ЕС.
Рейндерс сообщил, что ЕС предложил техническую поддержку и финансовую помощь странам в этом процессе.
Введение коронавирусных сертификатов будет обсуждаться на саммите ЕС, который 24-25 мая пройдет в Брюсселе. После этого соглашение будет передано на утверждение в Европарламент на заседании 7-10 июня.