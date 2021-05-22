В Эстонии прибавилось 180 зараженных, один человек скончался

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 77 человек. В Харьюмаа 52 новых случая приходится на Таллинн.

В Ида-Вирумаа прибавилось 38, в Тартумаа — 18, в Валгамаа — 15, в Пярнумаа — восемь, в Ляэне-Вирумаа — семь, в Вырумаа — пять, в Вильяндимаа и Рапламаа — по четыре, в Пыльвамаа — три, в Ляэнемаа — один новый случай.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 264,1 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 3,8% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 22 мая в Эстонии в больничном лечении нуждаются 178 человек с коронавирусной инфекцией. Средний возраст госпитализированных — 68 лет. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте старше 60 лет составляет 127 человек (71,3%).

За сутки скончался один человек с коронавирусом: 80-летний мужчина. Всего в Эстонии умерли 1240 человек с коронавирусом.

Новость дополняется!

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии против COVID-19 привиты 430 260 человек, курс вакцинации завершен у 223 858 человек

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 430 260 человек, из которых у 223 858 человек курс вакцинации завершен. За сутки было введено 14 306 доз.

С этой недели открыта запись на вакцинацию против COVID-19 для всех желающих в возрасте от 16 лет. К настоящему времени свободные места почти закончились; в субботу 22 мая в систему поступит большое количество новых мест для прохождения вакцинации по всей Эстонии. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре и по центральному информационному номеру 1247.

Организаторы вакцинации просят население запастись терпением: поначалу количество свободных мест будет меньше количества желающих, однако в последующие несколько недель поставки вакцины увеличатся, и в течение мая – июня сделать первую прививку смогут все желающие.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 7943 943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).

Установите приложение HOIA

Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.