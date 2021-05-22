Вы его видели? ⟩ Не вернулся домой: полиция ищет пропавшего мужчину
Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в Хааберсти 84-летнего Германа.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в Хааберсти 84-летнего Германа.
В пятницу в 20.30 обеспокоенные близки сообщили в Центр тревоги, что Герман утром ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. По имеющимся данным, он ушел из своего дома в Хаабрести в Вяйке-Ыйсмяэ в пятницу в девять утра. Телефона с собой у него нет, но вчера в пять часов вечера он позвонил с неизвестного номера на настольный домашний телефон и сообщил, что идет от Харку в сторону дома, к сожалению, домой Герман так и не пришел.
Полицейские беседовали с его близкими и проверили возможные места, куда он мог пойти. Также стражи порядка осмотрели окрестности. Также были проверены районы Харку, Кейла, Табасалу, Мустамяэ и Ыйсмяэ. К сожалению, найти его пока не удалось.
У Германа короткие седые волосы. На нем были черная куртка, черные брюки и черная кепка.
Полиция просит всех, кто видел Германа или владеет информацией об его возможном местонахождении, позвонить по номеру 112.