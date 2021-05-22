Вы его видели? ⟩ Не вернулся домой: полиция ищет пропавшего мужчину

В пятницу в 20.30 обеспокоенные близки сообщили в Центр тревоги, что Герман утром ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. По имеющимся данным, он ушел из своего дома в Хаабрести в Вяйке-Ыйсмяэ в пятницу в девять утра. Телефона с собой у него нет, но вчера в пять часов вечера он позвонил с неизвестного номера на настольный домашний телефон и сообщил, что идет от Харку в сторону дома, к сожалению, домой Герман так и не пришел.